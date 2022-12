Rozbito gang, który pobił rekordy wyłudzeń VAT w Unii Europejskiej

REKLAMA

Prokuratura Europejska (EPPO) we współpracy z hiszpańskimi i portugalskimi służbami policyjnymi rozbiły międzynarodową grupę przestępczą, która dopuściła się rekordowych wyłudzeń podatku VAT w historii Unii Europejskiej. Chodzi o sumę ponad 2,2 mld euro.

Jak poinformowała w sobotę 3 grudnia hiszpańska żandarmeria (Guardia Civil), gang działał w 14 państwach UE. Proceder polegał na wyłudzaniu podatku VAT od obrotu sprzętem elektronicznym. W Hiszpanii grupa działała w aglomeracji Barcelony oraz w kurorcie Marbella na południu kraju.

Z informacji portugalskich służb policyjnych wynika, że śledztwo ruszyło w kwietniu 2021 r. po tym, jak w Coimbrze wykryto grupę wyłudzającą podatek VAT od obrotu telefonami komórkowymi, komputerami i innym sprzętem elektronicznym.

Według służb Portugalii w koordynowaną przez EPPO operację zaangażowanych było 9000 urzędników i policjantów. W innych państwach UE akcję wspierało 600 osób.

