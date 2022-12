W Teksasie liczba aborcji spadła prawie do zera

REKLAMA

Zakwestionowanie przez Sąd Najwyższy USA federalne prawo do zbijania dzieci nienarodzonych ocaliło już setki ludzkich istnień. Poszczególne stany mogą tu wprowadzać własne przepisy i duża ich liczba postanowiła wejść na drogę „ochrony życia poczętego”.

Do niedawna w Teksasie zabijano kilka tysięcy dzieci nienarodzonych miesięcznie. Po wejściu w życie stanowej ustawy podpisanej przez katolickiego gubernatora, która zakazuje dzieciobójstwa z wyjątkiem ratowania życia matki, liczba przypadków aborcji spadła miesięcznie do… jednego przypadku.

REKLAMA

Warto dodać, że kiedy sąd tymczasowo podważył prawo chroniące życie, natychmiast dokonano 67 aborcji i to tylko w okresie trzech dni, kiedy prawo chroniące życie nie działało. Z pewnością niektóre kobiety jadą w celach aborcyjnych do innych stanów, ale liczbę ocalonych dzieci trudno przecenić. Dodatkowym argumentem jest też przerwanie banalizacji zabijania dzieci poczętych i wywołanie przed takim posunięciem refleksji wielu matek.

Teksańska Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej opublikowała aktualne dane na temat spadku liczby mordów prenatalnych od czasu obalenia przez SN aborcyjnego precedensu Roe vs. Wade i wejścia w życia prawa chroniącego życie.

W lipcu 2022, czyli w pierwszym miesiącu, w którym obowiązywało prawo pro-life, liczba tzw. aborcji wyniosła 68. W analogicznym okresie – a więc w lipcu 2021 roku – odnotowano 4 879 zabójstw na dzieciach nienarodzonych.

Z liczby 68 aborcji, tylko jedna została dokonana z powołaniem się na wyjątek ratowania życia matki. Pozostałe 67, jak wskazuje LifeNews, napędzało biznes aborcyjny w momencie, gdy liberalny sędzia z hrabstwa Harris próbował zablokować ochronę ludzkiego życia i zatrzymał realizację tego „prawa” na 3 dni.

„Dane z lipca pokazują sukces naszych przepisów pro-life. W stanie Teksas nie ma już legalnej aborcji selektywnej, a życie ratuje się na wysokim poziomie. Jednak cały czas musimy zachowywać czujność. Przemysł aborcyjny wykorzysta każdą możliwą okazję, legalną lub nie, do dalszego prowadzenia wojny przeciwko nienarodzonym dzieciom” – komentowała te dane Rebecca Parma z organizacji Texas Right to Life.

The numbers are out, and it seems that Texas saw a HUGE drop in abortions within a month after the Dobbs ruling! #ProLife #ProLifeLawsSaveLives @TXRightToLife @LifeNewsHQ https://t.co/asvKUt4VIb

— Society of St. Sebastian (@socofstseb) December 2, 2022