Policja i wojsko kontra kilkadziesiąt tysięcy gangsterów. Blokada na przedmieściach stolicy, okrążane kolejne miasta [VIDEO]

Siły zbrojne oraz policja Salwadoru będą w najbliższych tygodniach okrążać kolejne miasta w poszukiwaniu członków grup przestępczych, zapowiedział prezydent Nayib Bukele, przypominając, że od soboty trwa blokada położonego na przedmieściach stolicy miasta Soyapango.

– W efekcie obławy na przestępców nie ucierpią uczciwi mieszkańcy Soyapango. Obywatele nie muszą niczego się obawiać i mogą prowadzić normalne życie – wyjaśnił w niedzielę prezydent Bukele.

Zaznaczył, że wjazd i wyjazd do miasta jest skrupulatnie kontrolowany przez żołnierzy oraz policjantów. Dziennik „Diario El Salvador” szacuje, że w operacji blokady miasta Soyapango bierze udział 8500 żołnierzy oraz 1500 funkcjonariuszy policji.

Salwadorskie media przypominają, że w sobotę służby okrążyły zamieszkałe przez 242 tys. osób miasto Soyapango w ramach walki z lokalnymi grupami przestępczymi a w jego dzielnicach trwa obława na przestępców.

Jak poinformował w niedzielę minister obrony Salwadoru Rene Merino Monroy, w trakcie okrążenia miasta oraz poszukiwań członków gangów „przestrzegane są prawa człowieka”.

Walka przeciwko gangom rozpoczęła się w Salwadorze pod koniec marca br. od ogłoszenia w kraju stanu wyjątkowego. Szacuje się, że od tego czasu w więzieniach zostało osadzonych około 58 tys. osób powiązanych z grupami przestępczymi.

Szacuje się, że salwadorskie gangi liczą ok. 70 tys. członków – pisze AP.

Według ostatniego sondażu działającego w San Salvador Uniwersytetu Ameryki Centralnej, stan wyjątkowy popiera 75,9 proc. mieszkańców państwa.

Residents of Soyapango express their gratitude towards the armed forces for ridding their neighborhood or criminals. They really are living a new life! 💙 pic.twitter.com/XEqLcTDneG

— Salvadoran Pride (@SalvadoranPride) December 3, 2022