Putin na Ukrainie. Osobiście prowadził samochód [VIDEO]

Wygląda na to, że po zniszczeniach Mostu Krymskiego nie ma już śladu – a co najmniej można go w pełni użytkować. W sieci opublikowano nagranie, z którego wynika, że Władimir Putin osobiście prowadzi samochód, którym porusza się po wspomnianym moście. Tym samym znalazł się na terytorium Ukrainy. Zgodnie z prawem międzynarodowym bowiem Krym należy do Ukrainy.

Most Krymski to „oczko” w głowie Putina. Oddany do użytku został w 2018 roku i połączył należący do Ukrainy, a okupowany przez Rosję Krym z rosyjskim terytorium.

Most ma znaczenie logistyczne, wojskowe, ale też propagandowe. Na początku października br. most został zaatakowany przez Ukrainę.

Po wybuchach został częściowo zniszczony. Zawaliły się przęsła jezdni, uszkodzona została część kolejowa. Choć most był nadal użytkowany, to nie w pełnym zakresie i zdecydowanie utrudnił logistykę. Ciężarówki musiały chociażby korzystać z przepraw promowych.

Wygląda na to, że most został już w pełni naprawiony, skoro przejeżdża nim sam Putin. Opublikowano krótkie nagranie ukazujące, jak prezydent Rosji prowadzi po Moście Krymskim samochód.

Oczywiście nie można wykluczyć, że to sobowtór Putina, niemniej przekaz propagandowy jest jasny – rosyjskie media odtrąbiły sukces.

