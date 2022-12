Red Hot Chili Peppers i Iggy Pop zagrają na Stadionie Narodowym

REKLAMA

Muzycy Red Hot Chili Peppers ogłosili w poniedziałek przyszłoroczną ogólnoświatową trasę koncertową. 21 czerwca 2023 r. zagrają na Stadionie Narodowym w Warszawie. Gościem specjalnym będzie Iggy Pop, nazywany przez swoich fanów „ojcem chrzestnym punka”.

Trasa rozpocznie się w środę 29 marca w Vancouver. Zespół wystąpi w Las Vegas, San Diego, Houston, Lizbonie, Madrycie i Wiedniu. Trasa zakończy 23 lipca na Hampden Park w szkockim Glasgow. Gośćmi specjalnymi na wybranych koncertach będą: The Strokes, Iggy Pop, The Roots, The Mars Volta, St. Vincent, City and Colour, Thundercat i King Princess.

REKLAMA

Powstały w 1983 r. zespół zyskał wielką popularność w latach dziewięćdziesiątych. Jest siedmiokrotnym laureatem Nagrody Grammy. Zespół sprzedał ponad 80 milionów albumów, osiem singli uplasowało się w pierwszej czterdziestce zestawienia Billboard Hot 100. Wiosną 2022 r. ukazała się nowy album RHCP „Unlimited Love”. W październiku swoją premierę miała kolejna płyta „Return of the Dream Canteen”.

3 lipca 2007 r. Red Hot Chili Peppers po raz pierwszy zagościli na koncercie w Polsce, na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Po raz drugi zespół pojawił się w Polsce w 2016 r. na Open’er Festival w Gdyni. Iggy Pop po raz ostatni gościł w Polsce na OFF Festivalu 2022 w Katowicach.