Ukraina pod ostrzałem. Kilkadziesiąt ataków rakietowych i lotniczych [VIDEO]

W niedzielę rosyjskie wojska przeprowadziły siedem ataków rakietowych i 32 ostrzały lotnicze na pozycje ukraińskich wojsk oraz cele cywilne w miejscowościach położonych w pobliżu linii frontu – oznajmił w poniedziałek w porannym komunikacie sztab generalny armii Ukrainy.

Jedynym kierunkiem operacyjnym, na którym siły agresora prowadzą działania ofensywne, jest Donbas – zwłaszcza okolice miast Bachmut i Makijiwka w obwodzie donieckim oraz zachodnia część regionu ługańskiego, w pobliżu ważnego pod względem strategicznym szlaku komunikacyjnego Swatowe – Kreminna – czytamy w raporcie sztabu na Facebooku.

Na pozostałych odcinkach frontu rosyjskie wojska koncentrują się na obronie i ostrzeliwują tereny wyzwolone przez Ukraińców. Szczególnie wiele takich uderzeń odnotowuje się w zachodniej części obwodu chersońskiego na południu kraju. W niedzielę najeźdźcy zaatakowali z wyrzutni artyleryjskich około 20 miejscowości na Chersońszczyźnie

Jak powiadomił sztab, w ciągu minionej doby ukraińskie siły zniszczyły zgrupowanie wojskowe przeciwnika w pobliżu okupowanej Jakymiwki w obwodzie zaporoskim. Zginęło ponad 10 żołnierzy najeźdźcy, a około 30 zostało rannych. Potwierdzono również m.in. zestrzelenie rosyjskiego śmigłowca szturmowego Ka-52.

Samozwańcza administracja z nadania Moskwy wzmacnia środki kontroli na okupowanych terenach południa Ukrainy, szczególnie w rejonie (powiecie) skadowskim w obwodzie chersońskim. Wprowadzono tam godzinę policyjną i zabroniono cywilom przemieszczania się pomiędzy miejscowościami. Poruszanie się w granicach poszczególnych miejscowości jest dozwolone tylko w ciągu dnia – powiadomiła ukraińska armia.

Ukraine on December 4, around 2:00 a unit of the Dinpro anti-aircraft missile brigade the Eastern Air Command shot down a Russian Ka-52 attack helicopter. 💥🔥🇺🇦💪 pic.twitter.com/TOuUTucVmg

The villages of #Sumy region are under attack. The villages situated close to #Russia ’s boder suffer from frequent shelling. 7 houses were damaged on December 4. #UkraineWar pic.twitter.com/vzMV5T6aZa

video: Air Force Command of the Armed Forces of Ukraine pic.twitter.com/V8g95s8H1f

A Ukrainian anti-aircraft missile brigade shot down a Ka-52 attack helicopter of the Russian fascist invaders in the "East" operational area.

Rusnia tried to storm our positions near Ugledar, but for some reason suddenly changed her mind. It was a negative attack, cockroaches run in different directions🪳🐷💥🔥#Russian🤡 #SlavaUkraïni #Ukraine #Ukraina #Ukrainian #UkraineWillWin #UkraineRussiaWar

WARSHALL pic.twitter.com/aTuzVBhwHU

— Maximum Don't forget to follow if you hate orc's (@Flingan67) December 4, 2022