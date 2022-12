Zmiany w służbie zdrowia. Niedzielski: „Od października wprowadzamy…”

REKLAMA

Wprowadzamy, na razie powoli, opiekę koordynowaną. Pozwala ona prowadzić pacjentów z chorobami, które wymagają interwencji specjalistycznej, przez lekarza rodzinnego, który sam będzie mógł skonsultować się ze specjalistą – powiedział „minister pandemii” Adam Niedzielski w poniedziałkowym „Fakcie”.

– Od października wprowadzamy – na razie powoli – opiekę koordynowaną. Pozwala ona prowadzić pacjentów z chorobami, które wymagają interwencji specjalistycznej, przez lekarza rodzinnego. Istotą opieki koordynowanej jest to, że porada specjalistyczna nie będzie oznaczała dla pacjenta konieczności chodzenia do innej przychodni, szukania, gdzie tego specjalistę można znaleźć. To lekarz rodzinny będzie mógł zadzwonić do specjalisty i skonsultować swoje wątpliwości – poinformował Niedzielski.

Dodał, że jest kilka wybranych specjalizacji, w których chcemy, by ścieżka opieki koordynowanej gwarantowała szybszy dostęp: to kardiologia, endokrynologia, leczenie cukrzycy.

– To są te choroby i dolegliwości, które wybraliśmy jako najczęściej się pojawiające. W pozostałych przypadkach koncept opieki koordynowanej będzie się rozszerzał – mówię o onkologii, gdzie mamy rozwiązanie w Krajowej Sieci Onkologicznej czy o kardiologii i Krajowej Sieci Kardiologicznej. To będą rozwiązania, które będą promowały szybkie ścieżki dla pacjentów – dodał.