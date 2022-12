Indie: „Będziemy nadal kupować ropę z Rosji”

REKLAMA

Minister spraw zagranicznych Indii Subrahmanyam Jaishankar zapowiedział we wtorek, po spotkaniu z szefową niemieckiej dyplomacji Annaleną Baerbock, że jego kraj będzie nadal kupować rosyjską ropę, niezależnie od decyzji, jakie w sprawie importu tego surowca z Rosji podejmuje UE.

Indie uznają za priorytet własne potrzeby energetyczne, a państwa europejskie nie powinny postępować w ten sposób, że również kierują się własnymi potrzebami energetycznymi, ale „proszą Indie o to, by robiły coś innego” – oświadczył Jaishankar. „Europa dokona takich wyborów jakich dokona. To jej prawo” – powiedział dziennikarzom.

Minister spraw zagranicznych Niemiec, która w Indiach bierze udział w forum „Współpraca w regionie Indo-Pacyfiku”, zorganizowanym przez German Marshall Fund z udziałem Niemiec, Indii i USA, rozmawiała z Jaishankarem o stosunkach niemiecko-indyjskich i wojnie w Ukrainie.

Indie powstrzymały się jak dotąd od wyraźnej krytyki napaści Rosji na Ukrainę, a Delhi nazywa Moskwę „podstawowym filarem indyjskiej polityki zagranicznej ze względu na jej strategiczne partnerstwo na rzecz bezpieczeństwa narodowego”.

Ponadto indyjskie władze nie zobowiązały się do respektowania wprowadzonego przez UE, G7 i Australię limitu cenowego na ropę z Rosji, który zaczął obowiązywać w poniedziałek.

Jaishankar i Baerbock omawiali też we wtorek dywersyfikację wymiany handlowej między ich krajami i współpracę w sferze transformacji energetycznej. Niemcy są najważniejszym europejskim partnerem handlowym Indii, w których działa ponad 1,7 tys. niemieckich firm.

Od początku wojny w Ukrainie Indie stale zwiększają import rosyjskiej ropy, którą kupują po obniżonej cenie. W październiku import ten osiągnął rekordowy poziom, a Rosja stała się głównym dostawcą ropy dla Indii – podała agencja Press Trust of India.

Indie są też bardzo istotnym nabywcą rosyjskiej broni i jak dotąd powstrzymały się od wsparcia rezolucji ONZ, potępiających Moskwę w związku z inwazją na Ukrainę – przypomina Associated Press.

Jednak pod koniec października minister obrony Indii Rajnath Singh ostrzegł Rosję przed użyciem broni jądrowej lub radiologicznej przeciwko Ukrainie.

(PAP)