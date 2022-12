Konfederacja z interwencją w Kancelarii Premiera. „Chcemy poznać wszystkie szczegóły związane z…” [VIDEO]

REKLAMA

Konfederacja zorganizowała konferencję prasową przed siedzibą Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Partia domaga się weta rządu wobec nakładanych na Polaków w sposób niekonstytucyjny unijnych podatków.

– Stop unijnym podatkom. Dzisiaj Konfederacja z interwencją w Kancelarii Premiera. Dlaczego? Dlatego, że o 10.00 zaczyna się szczyt Rady Unii Europejskiej – mówił poseł Robert Winnicki.

Wyjaśnił, że oznacza to, iż „mamy niestety szansę na nowe podatki w Unii Europejskiej, o których dzisiaj może zapaść decyzja”. Jak dodał, może się to wydarzyć „w ramach pakietu tzw. New Generation EU, czyli funduszu na odbudowę unijnych gospodarek po pandemii”.

– Chcemy wiedzieć, jakie stanowisko rząd w sprawie nowych unijnych podatków dzisiaj zajmie na tym szczycie. Chcemy poznać wszystkie szczegóły związane z wprowadzaniem w Polsce kolejnych obciążeń z Brukseli – podkreślił.

– Przypominamy, że od 2020 r., od dwóch lat stoimy na stanowisku, że zarówno Fundusz Odbudowy, jak i Krajowy Plan Odbudowy, to pułapka – wskazał. Winnicki podkreślił, że po ponad 2,5 roku w Polsce wciąż nie ma tych pieniędzy, a mimo to „musimy płacić podatki, jesteśmy zobowiązani do tego, żeby uczestniczyć w mechanizmie długu, eurodługu”.

Odnosząc się do referendum akcesyjnego z 2003 r. Mentzen wskazał, że „Polacy nie zgadzali się na Unię Europejską, która będzie nakładała na nich nowe podatki, zaciągała dług i w zamian za to jeszcze nie będzie dawała nam żadnych pieniędzy”. – To na pewno nie było to, czego oczekiwali Polacy – dodał.

– Polski rząd zachowuje się w taki sposób, jak gdyby mógł bez żadnych ograniczeń oddawać nowe kompetencje Unii Europejskiej, nie dostając nic w zamian. To już nawet nie jest handel czy też kupczenie polską suwerennością, to jest oddawanie polskiej suwerenności za darmo – ocenił szef partii Nowa Nadzieja.

– Jeżeli UE zacznie nakładać nowe podatki – ten podatek cyfrowy, podatek od usług finansowych, czy też podatek emisyjny – to koszty życia w Polsce jeszcze wzrosną. Jeszcze ciężej będzie się tutaj żyło. Inflacja będzie jeszcze wyższa, jeżeli kolejny sektor usług, czy też dóbr będzie obciążony nowymi podatkami, z których dochody w całości będą trafiać do Unii Europejskiej – a nie do polskiego budżetu – wskazał.

– Proponujemy, żeby przeprowadzić referendum, które miałoby dwa pytania. Pierwsze: Czy zgadzasz się na to, żeby Unia Europejska nakładała nowe podatki? – powiedział w dalszej części Mentzen.

– Drugie pytanie dotyczyłoby tego, czy zgadzasz się na powiększenie zasobów własnych Unii Europejskiej oraz dalsze rozszerzanie kompetencji Unii Europejskiej? – dodał.

Głos zabrał także poseł Grzegorz Braun. – Szczęść Boże i ratuj się, kto może, kiedy rząd warszawski wyprzedaje polską suwerenność, polski interes narodowy i akceptuje okładanie Polaków eurokołchozowymi podatkami – rozpoczął.

– Ze wszech miar słusznie stawiamy sprawę niekonstytucyjności nakładania na Polaków podatków w trybie pozaustawowym i dlatego dążyć należy do tego, żeby te sprawy zostały uregulowane. A póki się to nie stało, oczekujemy wykorzystywania, używania przez rząd Rzeczypospolitej tego narzędzia w akcji dyplomatycznej, jakim jest weto. Należy zawetować tego typu rozwiązania i oto upomina się jedna, jedyna Konfederacja – dodał Braun.

Chcemy weta ws. unijnych podatków! Interwencja poselska Konfederacji w KPRM. https://t.co/22u5RwUWSC — Konfederacja (@KONFEDERACJA_) December 6, 2022