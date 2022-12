Poseł na oddziale intensywnej terapii po bójce w parlamencie [VIDEO]

REKLAMA

Poseł tureckiej opozycji został przewieziony do szpitala i umieszczony na oddziale intensywnej terapii w Ankarze po bójce w parlamencie. Zajście miało miejsce we wtorek 6 grudnia. Deputowany został uderzony w głowę.

„Zauważyliśmy, że jego stan pogorszył się po uderzeniu w głowę. (…) W szpitalu wykonano defibrylację serca” – powiedział dziennikarzom Aylin Cesur, poseł Partii Iyi („Dobra Partia”), z której pochodzi poszkodowany.



58-letni Hüseyin Örs przebywa na oddziale intensywnej terapii, a jego stan określa się jako „krytyczny”. Na zdjęciach przekazanych przez tureckie media widać posła z Trabzonu nad Morzem Czarnym (północny wschód), pobitego przez deputowanego partii rządzącej AKP (Partia Sprawiedliwości i Rozwoju.

AKP, partia prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana, nie komentowała tego wydarzenia. Awantura wybuchła podczas debaty budżetowej na 2023 r.

„To dzień hańby dla tureckiego parlamentu i dla tych, którzy dopuścili się tej agresji” – komentował rzecznik partii Iyi, Kursat Zorlu. Jednak bójki i wymiany ciosów są dość częste podczas napiętych debat w tureckim Zgromadzeniu Narodowym.

İYİ Party MP Hüseyin Örs is in intensive care, after being reportedly punched by an AKP MP in Parliament.

Why on earth are MPs punching other MPs? Why do the AKP think literally no laws apply to them at all?

Barbaric.pic.twitter.com/dv7bogdli0

— Can Okar (@canokar) December 6, 2022