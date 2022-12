W Wielkiej Brytanii aresztowano „nabiałowego terrorystę”. Zamachnął się na Karola III [VIDEO]

REKLAMA

Brytyjska policja poinformowała, że ​​aresztowała 20-letniego mężczyznę po tym, jak w mieście Luton w północnym Londynie rzucił jajkiem w króla Karola III. Mężczyzna został „zatrzymany w celu przesłuchania” za „napaść”.

Król Karol III przebywał w Luton na spotkaniu się z urzędnikami miejskimi, organizacjami charytatywnymi i odwiedzał także nową świątynię Sikhów.

To nie pierwszy „nabiałowy” zamach na Karola. Na początku listopada 23-letni mężczyzna został aresztowany w Yorku w północnej Anglii po tym, jak rzucał jajkami w nowego władcę, gdy ten spacerował i ściskał dłonie w centrum miasta w towarzystwie swojej żony Camilli.

Zamachowiec z Yorku miał wykrzykiwać, że Wielka Brytania to „zbudowany krwią niewolników”. Został później zwolniony za kaucją, a pewien wpływ mogły tu mieć „poprawnie politycznie” motywy „antykolonialne”. Motywy zamachowca z Luton na razie znane nie są…

The King has arrived in Luton x pic.twitter.com/EXivjRxaiN

— Justin Dealey (@JustinDealey) December 6, 2022