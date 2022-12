Wiceszef MSZ o słowach Macrona. „Popełnia błąd mówiąc to, co mówi”

REKLAMA

My dzisiaj twardo mówimy, że prezydent Francji Emmanuel Macron popełnia błąd mówiąc to, co mówi – powiedział we wtorek wiceszef MSZ Marcin Przydacz, pytany o ostatnie wypowiedzi prezydenta Francji na temat Rosji. Zdaniem Przydacza, każde próby kontaktu z Władimirem Putinem wzmacniają go wewnętrznie.

Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział w sobotę, że Zachód powinien rozważyć, jak odpowiedzieć na zgłaszaną przez Rosję potrzebę uzyskania gwarancji bezpieczeństwa, jeśli Władimir Putin zgodzi się na negocjacje w celu zakończenia wojny z Ukrainą.

W wywiadzie dla CBS News Macron powiedział, że polityka izolacji jest najgorsza, szczególnie wobec takiego lidera, jakim jest Putin.

– My uważamy, że właśnie poprzez politykę izolacji można osiągnąć pożądane cele. I krytycznie podchodzimy do tych wszystkich telefonów, prób rozmów, bo to tylko wzmacnia Władimira Putina. On uważa – skoro do mnie dzwonią, znaczy słabną, to znaczy, że ja muszę kontynuować swoją politykę – powiedział Przydacz we wtorek w radiu RMF FM.

Według niego, „Władimir Putin ma taką konstrukcję psychiczną, która powoduje, że każde próby kontaktu, obłaskawiania go wzmacniają go wewnętrznie”. – Uważa, że w ten sposób Zachód okazuje słabość. Więc, im więcej tych telefonów, tym Władimir Putin wewnętrznie czuje się mocniejszy – ocenił wiceszef MSZ.

Na uwagę, że prezydent Francji martwi się, jak zapewnić gwarancję bezpieczeństwa Rosji, Przydacz powiedział: „To jest rzeczywiście wypowiedź, którą trudno będzie komukolwiek zrozumieć pod tą szerokością geograficzną”.

– Przed kim miałaby Rosja otrzymać gwarancję bezpieczeństwa zdaniem prezydenta Francji? Kto chce atakować Rosję? Rosja nie jest zagrożona, Rosja jest zagrożeniem dla innych. Jeśli ktokolwiek potrzebuje gwarancji bezpieczeństwa, to potrzebuje ich Ukraina i potrzebują ich państwa Europy Środkowo-Wchodniej przed zagrożeniem rosyjskim – powiedział Przydacz.

– My dzisiaj twardo mówimy, że prezydent Macron popełnia błąd mówiąc to, co mówi – oświadczył wiceszef MSZ.