Co ONI znowu nam szykują? Kraska: „Za bardzo się uspokoiliśmy, jeśli chodzi o COVID-19”

Sezon chorobowy się rozkręca, więc Waldemar Kraska przewiduje więcej zachorowań na grypę i covida. – Chyba za bardzo się uspokoiliśmy, jeśli chodzi o COVID-19 – powiedział wiceminister w resorcie Adama Niedzielskiego.

Kraska wystąpił w TV Republika, gdzie wróżył „zdecydowany wzrost zarówno infekcji koronawirusem, jak i infekcji grypą”.

Straszył też nowymi mutacjami covida, powołując się na prognozy Światowej Organizacji Światowa Organizacja Zdrowia (WHO).

„Nasze prognozy, pokazują, że najbliższe tygodnie to będzie zdecydowany wzrost infekcji koronawirusem i grypowych” – mówił, pytany o szczepienia przeciwko COVID-19, wiceminister Kraska.

„Mamy mniej zakażeń i mniej osób w szpitalach, to odpuszczamy szczepienia i to widzimy w statystykach. Ale myślę, że to jest najlepszy moment, żebyśmy się zaszczepili i przeciw COVID-19, i przeciw grypie” – przekazał.

Tajemniczo dodał również, że „chyba za bardzo się uspokoiliśmy, jeśli chodzi o COVID-19”. Czyżby rząd szykował nową kampanię covidowego strachu?