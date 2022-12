REKLAMA

Gen. Mirosław Różański, były Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, we wtorkowej rozmowie z „Super Expressem” stwierdził, że Ukraina zakończyła badania nad dronem, w którego zasięgu teoretycznie będzie nawet Moskwa.

W rozmowie z gazetą wojskowy komentował m.in. wybuchy, do których doszło w ostatnich dniach na terenie lotnisk pod Riazaniem i miastem Engels, w europejskiej części Federacji Rosyjskiej.

REKLAMA

– Te ostatnie 24 godziny wprowadziły chyba wszystkich w lekkie zdumienie, ja osobiście przyjąłem to z dużym zadowoleniem, że Ukraina posiada zdolności i wykonuje głębokie uderzenia na terytorium Rosji – mówił gen. Różański.

– Pamiętajmy jednak, że to są uderzenia o charakterze militarnym, bo Ukraina broniąc się niszczy środki ofensywne, które zagrażają jej bezpieczeństwu – zaznaczył generał. – Te wybuchy to nie jest przypadek, to nie są – jak kiedyś tłumaczono – rzucone niedopałki czy jakaś niefrasobliwość obsługi, tylko to jest precyzyjnie wykonane uderzenie. A ponieważ mamy do czynienia z wojną rosyjsko-ukraińską, to właśnie Ukrainie trzeba przypisać ten sukces – tłumaczył.

Gen. Różański: Ukraina zakończyła badania nad dronem, w którego zasięgu będzie Moskwa

– Ukraina zakończyła badania nad dronem kamikadze, który będzie miał zasięg blisko tysiąca kilometrów. To oznacza, że w oddziaływaniu tego drona znajdą się m.in. Moskwa czy inne ważne ośrodki – twierdzi generał Różański i zastrzega, że informacje muszą być potwierdzone operacyjnie. – Wokół Moskwy znajdują się rosyjskie garnizony, lotniska, więc takie cele będą niszczone – mówił.

– To jest system wyprodukowany przez Ukrainę, która od dłuższego czasu ściśle współpracuje z Turcją w zakresie systemów bezzałogowych – wyjaśnił i dodał, że „najprawdopodobniej jeszcze w tym roku ten dron wejdzie na wyposażenie ukraińskiej armii”.