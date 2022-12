Oto jakiej wiedzy szukamy w Internecie. Rafalala, ile kosztuje czołg, ile kolan ma pies…

REKLAMA

Google zbadał, jakie hasła Polacy najczęściej w tym roku wpisywali do wyszukiwarki. Dominują pytania o wojnę i koszty życia. Jest też sporo zaskoczeń – pisze środowa „Rzeczpospolita”.

Jak wskazuje dziennik, rok w wyszukiwarce Google, czyli ranking tego, czego najchętniej szukaliśmy online, to coś więcej niż tylko przegląd najpopularniejszych haseł, to swoisty zapis tego, czym – tak naprawdę – żyła Polska w mijającym roku i co interesowało internautów. „Tegoroczne zestawienie zdominowała agresja Rosji na naszego wschodniego sąsiada” – informuje gazeta.



Stwierdza, że najmocniej zyskiwały takie hasła, jak Ukraina, Rosja, wojna w Ukrainie i Putin. Ale wśród najpopularniejszych szukanych w sieci osób obok rosyjskiego prezydenta znalazł się też Rafalala, transseksualny internetowy celebryta, który popularnością wyprzedził nawet Wołodymyra Zełenskiego – dodaje.

Polacy szukali ponadto informacji o serialach „Dahmer – Potwór: Historia Jeffreya Dahmera” i „Wielka woda”, a także ciekawostek: ile lat ma Putin, ile kolan ma pies, ile zarabia kontroler lotów czy ile kosztuje czołg – wskazuje dziennik.

Według gazety w Polsce interesowały nas też poważne i przyziemne tematy, w tym głównie drożejące koszty życia i kryzys gospodarczy. Jak wyjaśnia, to dlatego w wyszukiwarkę wpisywaliśmy: Polska Grupa Górnicza, ile kosztuje tona węgla, dlaczego paliwa drożeją, kiedy wypłata dodatku osłonowego, jaka jest cena ekogroszku czy co to jest ulga dla klasy średniej.

„Interesowały nas zmiany w Polskim Ładzie i w zapisach o dodatku węglowym” – dodaje.