Tajne „komisariaty” chińskiej policji w Europie

REKLAMA

Organizacja pozarządowa Safeguard Defenders opublikowała raport na temat działań podejmowanych przez chiński reżim komunistyczny w celu nękania i zmuszania emigrantów z tego kraju do powrotu.

W poniedziałek 5 grudnia organizacja Safeguard Defenders opublikowała szokujące informacje o tajnych i nielegalnych placówkach chińskiej policji tworzonych za granicą. Pekin ma podobno około 100 takich placówek w 53 krajach na całym świecie.

REKLAMA

Zajmują się m.in. monitorowaniem, ale także zastraszaniem i wywieraniem presji na swoich obywateli mieszkających poza Chinami. Podobno niektóre umowy z krajami Europy i Afryki zostały zawarte tylko w celu uzyskania „przykrycia” dla takiej działalności.

Chińskie władze komunistyczne zaprzeczają takim oskarżeniom. Złapane na „gorącym uczynku”, twierdzą, że takie placówki to „pomoc konsularna dla ich obywateli, w szczególności w związku z pandemią koronawirusa i zamknięciem chińskich granic”.

Safeguard Defenders podaje przykłady tajnych agentów komunistycznych we Francji, którzy zajmowali się także zmuszaniem obywateli Chin do powrotu do ich kraju. Ich placówka znajduje się na przedmieściach Paryża. Wcześniej Irlandia i Holandia zamknęły znajdujące się na ich terytorium podobne placówki chińskiej tajnej policji.

Źródło: Valeurs