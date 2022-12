W USA Demokraci powiększyli przewagę w Senacie. Konserwatyście zaszkodził rozdźwięk czynów i słów

REKLAMA

Raphael Warnock wygrał wybory w Georgii, powiększając większość Demokratów w Senacie. Demokratyczny senator wygrał z republikańskim kandydatem Herschelem Walkerem, wspieranym przez Donalda Trumpa. Było to ostatnie starcie wyborcze w ramach śródokresowych w Stanach Zjednoczonych.

Warnock to pastor kościoła baptystów w Atlancie. Ścierał się z byłą gwiazdą futbolu amerykańskiego Herschelem Walkerem. Czarnoskóry Demokrata do Senatu dostał się w 2020 r. w ramach wyborów uzupełniających. Walker, również Afroamerykanin, to obecnie właściciel firmy cateringowej, którego kandydaturę promował były prezydent Donald Trump.

Wtorkowa druga tura była konieczna po tym, jak 8 listopada żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganych 50 proc. głosów. Podczas wyborów 8 listopada Warnock pokonał Walkera o 37 000 głosów na blisko 4 miliony oddanych, ale nie uzyskał wymaganych 50%. Ich wyścig był „najdroższym” pojedynkiem wyborczym w kraju; tylko na kampanię w samej drugiej turze obie partie przeznaczyły łącznie ponad 80 mln dolarów.

To zwycięstwo nie zmienia układu sił w Kongresie USA. Demokraci byli już zapewnieni o utrzymaniu kontroli nad Senatem od listopada. Dzięki temu zwycięstwu uzyskują 51. miejsce w izbie wyższej. Wcześniej mieli miejsc 50, ale o wynikach głosowań przesądzał i tak głos wiceprezydent Kamali Harris.

Republikanie przejęli Izbę Reprezentantów (izbę niższą), ale z dużo mniejszą większością głosów, niż się spodziewali. Republikanie będą mieć tam 222 mandaty, zaś Demokraci – 213.

Zwycięstwo Warnocka oznacza, że przez najbliższe dwa lata rozkład sił w Senacie będzie wynosił 51-49 dla Demokratów, a zwiększony stan posiadania pozwoli partii prezydenta przejąć pełnię władzy w komisjach, a także uprawnienia do wzywania świadków do składania zeznań lub dokumentów, co ma znaczenie w kontekście ewentualnych śledztw parlamentarnych. Ułatwi też to zatwierdzanie kandydatów prezydenta na sędziów federalnych i na stanowiska dyplomatyczne.

Zwycięstwo Warnocka jest wygraną kandydatów Demokratów w stanie, który do niedawna był uważany za solidnie konserwatywny. W 2020 r. Joe Biden został pierwszym od prawie 20 lat politykiem Demokratów, który wygrał w tym stanie wybory na prezydenta. Walkerowi, który głosił się przeciwnikiem aborcji, mocno zaszkodziły oskarżenia, że do takich „zabiegów” namówił dwie swoje byłe dziewczyny.

Thank you, Georgia. We did it again. pic.twitter.com/jikuO5Kt8S — Reverend Raphael Warnock (@ReverendWarnock) December 7, 2022

Źródło: AFP/ PAP/ France Info