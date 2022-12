Chorwacja wchodzi do strefy Schengen. Bułgaria i Rumunia zostają w poczekalni

REKLAMA

Chorwacja dostała w czwartek 8 grudnia zielone światło na wejście do strefy Schengen o swobodnym przepływie osób. Stanie się to 1 stycznia 2023 roku. O decyzji poinformowała czeska prezydencja Rady UE.

Chorwacja staje się 27 członkiem obszaru, po którym około 4200 milionów ludzi może podróżować w teorii bez kontroli granicznych. Europejscy ministrowie spraw wewnętrznych zebrani w Brukseli zatwierdzili wniosek Chorwacji.

REKLAMA

Ci sami ministrowie, odrzucili jednak podobne podania ze strony Rumunii i Bułgarii. Unijna komisarz do spraw wewnętrznych Ylva Johansson, poinformowała, że państwa UE odmówiły Rumunii i Bułgarii dostępu do strefy Schengen.

Do tej pory do strefy Schengen należy 26 państw. 22 z nich to państwa UE, a pozostałe to członkowie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria).

Kontrole graniczne pozostaną nadal na granicach wewnętrznych UE w Bułgarii i Rumunii, a także Cypru i Irlandii, która nie należy do strefy Schengen. W Schengen nie jest już po brexicie także Wielka Brytania.