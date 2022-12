Długo nie czekali. Po odpadnięciu z mundialu zmiana trenera

REKLAMA

Hiszpańska federacja piłkarska (RFEF) długo nie czekała. Skutkiem odpadnięcia z Mundialu w 1/8 z Marokiem po rzutach karnych jest zmiana trenera. Luis de la Fuente został nowym selekcjonerem Hiszpanii na miejsce zwolnionego Luisa Enrique.

Decyzja zapadła zaledwie dwa dni po porażce. Nowy selekcjoner to dotychczasowy trener reprezentacji Hiszpanii do lat 21. Luis de la Fuente zadebiutuje w nowej roli w marcu podczas meczów eliminacyjnych do Euro-2024 w Niemczech.

Enrique prowadził reprezentację „La Roja” objął od lipca 2018 roku. Między marcem a listopadem zawiesił trenowanie z powodu śmierci nieuleczalnie chorej córki. Ten szkoleniowiec doprowadził zespół narodowy do półfinału Euro i finału Ligi Narodów, chociaż był krytykowany za styl gry reprezentacji.

Jego następcą został 62-letni Luis De La Fuente. Na dziennikarskiej giełdzie było również wymieniane nazwisko Marcelino byłego szkoleniowca Valencii, Sevilli. Doświadczony szkoleniowiec pozostaje bez pracy od lata, kiedy pożegnał się z Athletikiem Bilbao.

„Jeżeli ktoś jest za to odpowiedzialny, to tylko ja” – mówił Enrique po porażce z Marokiem, zapewniając, że będzie „rozmawiał o przyszłości” z prezesem federacji w „odpowiednim czasie”. Ten czas nadszedł dość szybko.