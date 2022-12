Eko choinka na legendarnym placu przedmiotem sporów. „Jeśli na tym ma polegać transformacja ekologiczna, to ja dziękuję” [FOTO]

REKLAMA

Władze Rzymu tradycyjnie przystroiły wielką choinkę na Placu Weneckim, ale dodatkowo postawili obok wielkie panele słoneczne. Przedstawiany jako ekologiczny pomysł wywołał polemikę.

Zarząd miasta postanowił oszczędzić na rachunkach za oświetlenie 22-metrowej choinki, choć jednorazowo musiał wykosztować się na panele. Te wielkie urządzenia stoją na trawniku zwrócone w stronę Ołtarza Ojczyzny.

Podczas gdy w poprzednich latach często w Wiecznym Mieście wybuchała dyskusja na temat wyglądu choinki na placu, raz nazwanej wręcz „łysym drapakiem”, teraz trwa debata na temat paneli, dzięki którym jest oświetlana. Idea drzewka w duchu rzekomej ekologii spotkała się z krytyką także w radzie miejskiej.

„To cios prosto w oczy”- stwierdził radny Francesco Carpano. Jego zdaniem tak ogromne panele można ustawić przy każdej choince, aby ją oświetlały, ale nie na jednym z najważniejszych placów we Włoszech. „Są po prostu brzydkie”- ocenił.

Radny dodał: „Jeśli na tym ma polegać transformacja ekologiczna, to ja dziękuję”.

Mieszane opinie wyrażają rzymianie. Podczas gdy niektórzy chwalą burmistrza Roberto Gualtieriego, że postawił na oszczędzanie w ciężkich czasach, inni narzekają, że choinka została obstawiona barierami, które źle wyglądają w centralnym punkcie placu.

The Christmas Tree of Rome in Piazza Venezia, in preparation. Traditionally it is illuminated for the first time on the Feast of the Immaculate Conception, 8th of December. pic.twitter.com/rh4GNZJlk3

— Eduard Habsburg (@EduardHabsburg) December 4, 2022