Nowe monety w Wielkiej Brytanii. Pojawiły się w urzędach pocztowych w całym kraju [VIDEO]

Oficjalny portret nowego króla Karola III widnieje już na monetach, które w czwartek 8 grudnia weszły do obiegu. Wizerunek na monetach to dzieło rzeźbiarza Martina Jenningsa, pokazane pod koniec września.

Nowe monety o wartości 50 pensów pojawiły się w urzędach pocztowych w całym kraju. Przekazano ich 4,9 miliona sztuk, o czym poinformowała Mennica Królewska.

Portret Karola III został zaprojektowany na podstawie zdjęcia i zatwierdzony przez samego króla. Zgodnie z tradycją, twarz nowego króla jest zwrócona w przeciwnym kierunku niż monarcha, który go poprzedzał. Karol patrzy więc w… lewo, podczas gdy królowa Elżbiety II miała twarz zwróconą w stronę prawą. Czyżby jakiś symbol?

Na rewersie monet znajduje się motyw upamiętniający koronację królowej Elżbiety II w 1953 r. Przedstawia królewskie herby i emblematy czterech narodów tworzących Wielką Brytanię, które pojawiały się już na monetach.

W sumie do obiegu wejdzie początkowo 9,6 mln nowych monet. Obecnie w obiegu w Wielkiej Brytanii znajduje się około 27 miliardów monet, na których widnieje ciągle twarz zmarłej Elżbiety II. Zachowają one ważność i będą wymieniane stopniowo po uszkodzeniu lub zużyciu. Pierwsze banknoty z wizerunkiem nowego króla wejdą do obiegu dopiero w połowie 2024 r. na podobnych zasadach.

