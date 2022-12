Rząd kłamie ws. podatku VAT. Biuro Komisji Europejskiej potwierdza to, co ujawnił Krzysztof Bosak

REKLAMA

Od stycznia prawdopodobnie do 23 proc. wzrośnie VAT na gaz. Rząd tłumaczy to stanowiskiem Komisji Europejskiej. Ta zaprzecza, że domaga się tak wysokiej stawki. Kilka dni temu temat w Sejmie poruszał Krzysztof Bosak z Konfederacji.

„Od przyszłego roku wraca 23-proc. stawka podatku VAT na gaz ziemny. Choć rząd tłumaczy, że jest to podyktowane stanowiskiem Komisji Europejskiej, to rzeczywistość jest nieco inna: Bruksela dopuszcza, aby kraje członkowskie mogły obniżyć stawkę nawet do 5 proc. Polski rząd tego jednak nie zrobi. Dlaczego? Może chodzić o wzrost wpływów budżetowych w roku wyborczym” – pisze w czwartek „Rzeczpospolita”.

REKLAMA

Jak wskazuje gazeta, Komisja przyznaje, że zerowy VAT na gaz, czyli taki, jaki dziś jest stosowany w Polsce, faktycznie nie może już dalej obowiązywać. Ale jego wysokość może być mniejsza od tej, którą zaplanował polski rząd.

„W ramach dostępnego zestawu narzędzi – o stosowaniu obniżonych stawek VAT na produkty energetyczne – państwa członkowskie mogą zdecydować o obniżeniu stawek, o ile przestrzegają minimum 5-proc. progu określonego w dyrektywie VAT-owskiej” – informuje „Rz” biuro prasowe Komisji.

Kilka dni temu temat ten z mównicy sejmowej poruszył Krzysztof Bosak. – Wszystko, co jest powyżej 5%, to już będzie dodatkowy dochód sektora publicznego, którym PiS chce zarządzać i obracać, wyciągając pieniądze z wydrenowanych gospodarstw domowych i z kieszeni coraz trudniej utrzymujących płynność finansową przedsiębiorstw, po to żeby uprawiać swoje rozdawnictwo do starannie wyselekcjonowanych podmiotów – mówił poseł Konfederacji. Całe wystąpienie dostępne poniżej.