Szokujący wyrok ukraińskiego sądu: symbol SS-Galizien nie jest nazistowski

Wyrok VI Apelacyjnego Sądu Administracyjnego z 23 września 2020 r. został utrzymany w mocy przez Ukraiński Sąd Najwyższy. Uznaje on, że Ukraiński Instytutu Pamięci Narodowej może utrzymywać, iż symbole dywizji SS-Galizien nie są nazistowskie. Tym samym nie są one zakazane na Ukrainie.

Sprawa ma swój początek w 2017 roku, kiedy to dziennikarz Strana.ua wystąpił do ukraińskiego IPN z prośbą o wyjaśnienie, czy symbole SS-Galizien są objęte zakazem – zgodnie z obowiązującą ustawą. Wówczas Wołodymyr Wiatrowycz, ówczesny szef UIPN, odparł, że symbol SS-Galizien nie jest symbolem nazistowskim.

Do Rejonowego Sądu Administracyjnego w Kijowie zwrócił się natomiast z żądaniem, by zakazać Instytutowi wyciągania takich wniosków w przyszłości – co do symboli SS-Galizien.

Przypomnijmy, że 14. Dywizja Grenadierów Waffen-SS Galizien, powołana przez Niemców w 1943 roku, była jednostką kolaboracyjną formacji Waffen-SS. Składała się z ukraińskich ochotników z dawnej Galicji. Z części ochotników do SS-Galizien Niemcy utworzyli galicyjskie pułki policyjne, znane z licznych zbrodni na Polakach w Małopolsce Wschodniej i na Lubelszczyźnie w 1944 r., m.in. w Hucie Pieniackiej.