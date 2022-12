Co powinniśmy zabrać ze sobą na biwak pod namiotem?

Biwak to doskonała forma spędzenia czasu, która przynieść może relaks i oderwanie od trosk dnia codziennego bez względu na porę roku. Co warto zabrać, by móc komfortowo spędzić czas pod namiotem? Przyjrzyjmy się zagadnieniu z bliska. Gotowi na garść praktycznych wskazówek? Zaczynamy!

Namiot

Namiot to z całą pewnością jeden z kluczowych, najważniejszych elementów, jakie powinniśmy zabrać ze sobą na biwak. Rozpiętość różnorodnych modeli sprawia, że możemy zdecydować się zarówno na namiot jednoosobowy, jak i namiot czteroosobowy dla całej rodziny (jeżeli dopiero planujesz zakup namiotu czteroosobowego, to warto zapoznać się z tym zestawieniem – https://nawakacje.eu/rankingi/najlepszy-namiot-czteroosobowy/). Wszystko zależy przede wszystkim od indywidualnych preferencji i upodobań użytkowników. Wybierając na biwak namiot, możemy zdecydować o ilości sypialni, okien, obecności przedsionka, siatek przeciw owadom, ilości punktów wentylacyjnych czy rodzaju podłogi. Warto szczególną uwagę poświęcić także na materiał, z którego wykonano namiot, dzięki czemu nasz namiot może być wysoce wodoodporny, chroniąc nas przed różnymi, niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Co więcej, dla wielu z nas nie bez znaczenia pozostaje także wygląd namiotu, przez co do naszej dyspozycji oddano szeroką gamę kolorystyczną produktów.

Materac lub karimata

Oprócz wysokiej jakości namiotu o odpowiednich gabarytach, by móc cieszyć się doskonałym komfortem termicznym oraz wygodą i komfortem snu na biwaku, koniecznie należy zabrać ze sobą materac bądź karimatę. Wybierając materac, należy dopasować do go rozmiar sypialni namiotu. Materac nie ślizga się po podłożu, jest niezwykle miękki i pozwala na perfekcyjną jakość snu.

Karimata składa się z odpowiednio uformowanej pianki PU, PE lub EVA, która ma za zadanie zapewniać użytkownikowi izolację od podłoża. Co więcej, możemy wybierać pośród różnych grubości karimaty, jak również jej konstrukcji. Im grubsza karimata, tym wygodniejszy sen w namiocie i lepsza izolacja od podłoża.

Śpiwór

Biwak nie jest formą spędzania czasu przeznaczoną jedynie na ciepłe, upalne dni. Śpiwór zimowy to produkt stosowany także przez profesjonalnych alpinistów, który pozwala na zachowanie właściwych warunków termicznych nawet w wysokich, zimnych górach. Nic więc dziwnego, że chętnie wybierany jest także na biwak pod namiot na zimniejsze noce bądź chłodniejsze pory roku. Mając go na biwaku, możemy być pewni, że nawet niskie temperatury nie popsują nam pobytu. Możemy wybrać śpiwór puchowy bądź syntetyczny. Należy wziąć pod uwagę także sprężystość puchu, rodzaj wsypu (gęsi bądź kaczy) oraz normy, jakie posiadają śpiwory zimowe. Jeżeli sam nie chcesz analizować wszystkich tych parametrów, to możesz skorzystać, ze specjalnie przygotowanego, rankingu śpiworów zimowych https://nawakacje.eu/rankingi/najlepszy-spiwor-zimowy/.

Kuchenka turystyczna

Kuchenka turystyczna to obowiązkowy element każdego biwakowicza, który pozwoli na przygotowanie smacznych, aromatycznych potraw, które całkowicie zaspokoją głód. Wraz z akcesoriami turystycznymi kuchenka umożliwi nam spożycie pożywnych, ciepłych śniadań, obiadów czy kolacji. Kuchenka turystyczna powinna być stabilna i bezawaryjna. Możemy wybrać model gazowy (nakręcany, nabijany), na paliwa stałe, paliwa płynne bądź model elektryczny.