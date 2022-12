Jak ciekawie ubrać się na sylwestra 2022?

Wciąż szukasz pięknej kreacji na sylwestra? Pamiętaj, że nie musi to być sukienka – koniecznie przeczytaj o stylizacjach, w których możesz wyglądać równie olśniewająco, a przy tym wyróżnić się wyszukanym stylem.

W sylwestra każda, nawet najskromniejsza dusza ma okazję, by zaszaleć i w pełni wyrazić swój styl. Postaw na stylizację, której nie miałabyś śmiałości założyć w zwykły, szary dzień. Migotliwy look podniesie imprezową atmosferę, a Ty przykujesz uwagę i zbierzesz miłe komplementy. Oto mistrzowskie połączenia, dzięki którym zabłyśniesz!

Garnitur w męskim stylu

Kobieca zmysłowość i uwodzicielskość nie kończy się na czerwonych sukienkach. Prawdziwa femme fatale w tym sezonie powinna sięgnąć po damski garnitur stylizowany na męski krój. Idealna marynarka musi posiadać trzy cechy: mieć luźny fason oversize, długi wykrój, a także mocno zaznaczone kanty ramion dzięki poduszkom. Pod spód załóż z kolei coś kobiecego, na przykład koronkowe body, gorsetową bluzkę lub braletkę. Takie połączenie unisex doskonale podkreśli mocny charakter indywidualistki.

Zjawiskowy, elegancki kombinezon

Kombinezony są rewelacyjną alternatywą dla sukienek. Ważne, byś wybrała spośród nich model, który wyróżnia się wieczorowym stylem. Musi błyszczeć lub chociażby wyróżniać się strojną draperią. Wygodny, a zarazem elegancki będzie kombinezon z weluru lub aksamitu.

Spodnie lub spódniczka – w jakim wydaniu?

Na sylwestrową domówkę, imprezę w klubie czy ulubionym pubie wystarczy nawet spódniczka, ale nie byle jaka! Świetnie sprawdzi się błyszcząca, z lureksu lub aksamitna. Jeśli wolisz klasykę, wybierz seksowną skórzaną. Do tego top stylizowany na gorset lub top pasujący do kompletu – w niejednym sklepie internetowym znajdziesz gotowe komplety, na przykład w Mosquito. W tym roku w kolekcji sylwestrowej proponują błyszczące topy, do których możesz wybrać spódniczkę z ponętnym rozcięciem, jak i spodnie z szerokimi nogawkami.

Sukienka jak z seksu w wielkim mieście

Moda w tym sezonie jest szczególnie odważna – powróciły do nas trendy z lat 90 i wczesnych 2000, a z nimi lureks, cekiny, satyna i brokat. Im więcej błysku, tym lepiej! Jeśli zdecydujesz się jednak na sukienkę, to nie poprzestawaj na małej czarnej chyba, że będzie czarująco błyszczeć. W satynowej kreacji na cienkich ramiączkach będziesz wyglądać eterycznie, niezwykle zmysłowo i z klasą. Z kolei lureksowe i brokatowe sukienki mini w mocnych kolorach, na przykład niebieskim, zielonym czy złotym mocno przyciągną uwagę. Inspiracji na look poszukaj w klubowych stylizacjach dziewczyn z „Seksu w wielkim mieście”: szczególnie Samanty (mistrzyni błyszczących outfitów) i Carrie, która często sięgała po efektowny i nieco romantyczny tiul. Tak jak bohaterki kultowego serialu, nie bój się koloru i formy. W tym sezonie faktury, które jeszcze niedawno były passe (lureks, cekiny, satyna) sprawią, że Twój look będzie oszałamiający.

