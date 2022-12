Jak usunąć niechciane obiekty z fotografii

Fotografowie mają wiele narzędzi, które mogą sprawić, że zdjęcie będzie wyraźniejsze, bardziej skupione, a nawet usunąć z niego niechciane obiekty. Jeśli jednak pracujesz ze starą fotografią lub taką, która nie będzie szeroko udostępniana, możesz chcieć ją wyczyścić bez pomocy z zewnątrz. Możesz usunąć rozpraszające szczegóły ze zdjęcia, korzystając z prostego oprogramowania do edycji zdjęć https://pl.depositphotos.com/bgremover.html.

Proces ten jest trudny, ponieważ komputer widzi te rzeczy jako małe szczegóły, a nie odizolowane obiekty. Może to wymagać trochę prób i błędów, aby znaleźć ustawienie, które działa dla twojego zdjęcia, ale kiedy już to opanujesz, czyszczenie obrazu nie będzie już problemem.

# Wybór właściwego narzędzia

Najlepsze narzędzie do usuwania części zdjęcia będzie zależało od charakteru niechcianych szczegółów. Jeśli chcesz całkowicie wyciąć coś ze zdjęcia, będziesz chciał użyć narzędzia Cut. Dzięki temu uzyskasz precyzyjny zarys usuwanego obrazu i jest to przydatne, gdy chcesz usunąć obiekt na stałe lub dodać obraz do innego ustawienia.

Narzędzie Gumka może usuwać części zdjęcia, ale tylko do pewnego stopnia. Jeśli chcesz oczyścić zdjęcie, ale pozostawić szczegóły, których nie możesz usunąć, jest to najlepsza opcja. Możesz dostosować rozmiar i twardość pędzla, aby dopasować go do otaczających szczegółów. Narzędzie Airbrush działa również jak narzędzie Eraser i jest świetne do czyszczenia zdjęcia, ale nadając mu bardziej miękki i naturalny wygląd.

# Narzędzie AirBrush

Narzędzie Airbrush działa jak narzędzie Eraser w tym, że będzie wymazywać wybrane części zdjęcia, ale różnica polega na tym, że używa miękkiego pędzla, który daje bardziej naturalny wygląd. Narzędzie to jest przydatne do oczyszczania krawędzi zdjęcia, np. usuwania niepożądanych elementów z tła. Możesz użyć tego narzędzia do korekty kolorów lub malowania na obrazie, jeśli ma on białe tło. Narzędzie aerografu jest szczególnie przydatne w czyszczeniu zdjęć, które z czasem wyblakły, ponieważ można za jego pomocą zamalować szczegóły nowym kolorem, pozostawiając resztę zdjęcia nietkniętą. Podczas korzystania z narzędzia Aerograf należy upewnić się, że rozmiar pędzla jest odpowiedni dla czyszczonego obszaru. Aby wyczyścić zdjęcie za pomocą narzędzia Aerograf, wystarczy kliknąć na niechciany obraz, aby go zaznaczyć, a następnie kliknąć ponownie na część, którą chcesz usunąć.

# Narzędzie Magiczna Gumka

Narzędzie Magic Eraser usunie części zdjęcia w oparciu o otaczającą je jasność. Jeśli dana część zdjęcia jest ciemniejsza niż otaczające ją obszary, narzędzie usunie ją. Może to być problem, jeśli masz określone części zdjęcia, których nie chcesz usuwać. Możesz dostosować ustawienie tolerancji, aby mniej rygorystycznie podchodzić do jasności wybranego obszaru. Jeśli chcesz być bardziej precyzyjny, możesz wybrać rozmiar pędzla i twardość przed rozpoczęciem czyszczenia obrazu. Narzędzie Magiczna gumka może być również używane do czyszczenia tła zdjęcia. Będzie to zależało od jasności otaczającego obszaru. Jeśli czyścisz zdjęcie z białym tłem, możesz użyć gumki do usunięcia niechcianych szczegółów w określonym obszarze. Jeśli oczyszczasz zdjęcie z kolorowym tłem, możesz użyć Magicznej gumki, aby usunąć szczegóły o kolorze podobnym do otaczających je obszarów.

# Narzędzie Clone Stamp

Narzędzie Clone Stamp jest jednym z najbardziej przydatnych narzędzi w edycji zdjęć. Narzędzie to kopiuje jedną część zdjęcia i wkleja ją na inną część obrazu. To narzędzie jest przydatne do czyszczenia krawędzi zdjęcia, zwłaszcza jeśli nie masz czystego tła, takiego jak ściana, na której można użyć narzędzia Airbrush. Możesz również użyć narzędzia Clone Stamp do usunięcia niepożądanych szczegółów na zdjęciu, takich jak nieestetyczny obiekt. Możesz użyć tego narzędzia do stworzenia realistycznej kopii obszaru zdjęcia. Najlepszym sposobem użycia narzędzia Clone Stamp jest pobranie próbki obszaru zdjęcia, który ma zostać skopiowany, a następnie kliknięcie i przytrzymanie niechcianego obszaru, który ma zostać oczyszczony. Po kliknięciu możesz zwolnić pędzel, aby wyczyścić obszar. Możesz dostosować rozmiar i twardość pędzla, aby dopasować go do otaczających szczegółów.

# Narzędzia ołówek i stempel klonujący razem

Narzędzia Pencil i Clone Stamp dobrze współpracują ze sobą, aby wyczyścić zdjęcie. Jest to bardziej precyzyjny i staranny sposób czyszczenia zdjęcia niż samodzielne użycie narzędzia Clone Stamp. Narzędzie Ołówek może być używane do rysowania na obrazie i tworzenia nowych szczegółów. Po zakończeniu rysowania można oczyścić obraz za pomocą narzędzia Clone Stamp. Narzędzie Clone Stamp (Stempel) może być użyte podobnie jak narzędzie Airbrush (Pędzel) poprzez wybranie czystej ściany za obrazem jako źródła. Możesz również użyć narzędzia Clone Stamp do wyczyszczenia krawędzi zdjęcia, wybierając jako źródło czyste tło za obrazem.

Słowa końcowe

Istnieje wiele różnych sposobów na usunięcie niechcianych obiektów lub niepożądanych szczegółów ze zdjęcia. Najlepsza metoda będzie zależała od szczegółów, które chcesz usunąć i sposobu, w jaki chcesz je usunąć. Narzędzie Eraser (Gumka) usunie szczegóły na podstawie jasności otaczających je obszarów, narzędzie Airbrush (Aerograf) oczyści krawędzie zdjęcia za pomocą miękkiego pędzla, a narzędzie Clone Stamp (Stempel) skopiuje jedną część zdjęcia i wklei ją na inną część obrazu.