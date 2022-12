Kongres USA „chroni małżeństwa osób tej samej płci” [VIDEO]

REKLAMA

Niestety, zepsucie zaszło tak daleko, że w sprawie „homoślubów” prawica zrezygnowała z zasad moralnych i wielu Republikanów dało się już uwieść ideologii LGBT. Stąd eufemistyczne określenie mediów, że „w kongresie USA osiągnięto konsensus ponad podziałami partyjnymi w tej kwestii”.

Odnotujmy jednak, że 8 grudnia Izba Reprezentantów USA przyjęła ustawę „chroniącą małżeństwa osób tej samej płci” na poziomie federalnym, czyli w całych Stanach Zjednoczonych.

W sumie „przeciw” zagłosowało 169 republikanów w Izbie Reprezentantów i 36 republikanów w Senacie.

Takie „homośluby” wprowadziła decyzja Sądu Najwyższego i Sąd Najwyższy, obecnie z większością konserwatywną, mógłby to uchylić podobnie jak aborcję i zwrócić decydowanie o takich sprawach na poziom stanowy.

Lewica i LGBT-olubni politycy starają się więc „zabezpieczyć”. Tekst federalnej ustawy, został zatwierdzony przez Senat w zeszłym tygodniu. Teraz musi jeszcze zostać podpisany przez prezydenta Bidena, który zresztą obiecał, że uczyni to „bez zwłoki”.

258-169: House passes the Respect for Marriage Act, which would repeal the 1996 Defense of Marriage Act and codify federal recognition of states’ same-sex and interracial marriages.

House Speaker Nancy Pelosi: “That was emotional.” pic.twitter.com/0TNZEzPLpS

— The Recount (@therecount) December 8, 2022