Przyniósł na teren swojej posesji nieprzytomną, ranną kobietę. Trwa policyjna obława

REKLAMA

W woj. lubuskim policja poszukuje mężczyzny, który w piątek rano miał przynieść na teren swojej posesji w pow. żagańskim nieprzytomną, ranną kobietę i oddalić się – poinformował portal RMF24.

„Trwa policyjna obława na 25-letniego mężczyznę w miejscowości Borowe powiecie żagańskim w woj. lubuskim. Mężczyzna rano miał przynieść na teren swojej posesji nieprzytomną, ranną kobietę. Następnie oddalił się w nieznanym kierunku” – napisał portal.

REKLAMA

Rzecznik lubuskiej policji Marcin Maludy potwierdził w rozmowie z PAP, że trwają intensywne działania policji w pow. żagańskim i na terenie innych lubuskich powiatów, ale nie zdradził przyczyny ich podjęcia.

„Obecnie nie będą udzielane żadne informacji na temat tej sprawy oraz jej charakteru. Jak tylko będzie to możliwe, takie informacje trafią do opinii publicznej” – dodał Maludy.

Jak poinformował reporter RMF FM, „poszukiwany mężczyzna dzisiaj ok. godz. 8:30 przyniósł na tyły swojej posesji nieprzytomną kobietę i oddalił się w nieznanym kierunku. Wcześniej poinformował swojego ojca, że doszło do wypadku. 25-latka w ciężkim stanie została przewieziona do szpitala. Tam stwierdzono między innymi obrażenia głowy oraz innych części ciała”.