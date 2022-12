Kutno. Policjanci zatrzymali obywatela Gruzji. Grozi mu 10 lat więzienia

REKLAMA

Policjanci z Kutna zatrzymali obywatela Gruzji, który w kantorze usiłował wymienić fałszywe pieniądze. 29-latek usłyszał zarzuty wprowadzania do obiegu podrobionych banknotów, za co grozi do 10 lat więzienia. Decyzją sądu podejrzany najbliższe dwa miesiące spędzi w areszcie.

Kilka dni temu dyżurny kutnowskiej komendy został powiadomiony, że w jednym z kantorów na terenie miasta mężczyzna próbuje wymienić podrobione banknoty.

– Policjanci ustalili, że mężczyzna przekazał w okienku 19 banknotów w obcej walucie, które chciał wymienić na złotówki. Właściciel kantoru od razu zorientował się, że pieniądze są podrobione i o swoich podejrzeniach natychmiast powiadomił policję. Zatrzymano 29-letniego obywatela Gruzji, który trafił do policyjnego aresztu – poinformowała kom. Edyta Machnik z komendy policji w Kutnie.

Opinia biegłego potwierdziła, że banknoty to falsyfikaty. Zebrany w tej sprawie materiał dowodowy dał podstawę do przedstawienia zatrzymanemu zarzutu usiłowania wprowadzenia do obiegu podrobionych pieniędzy. Za takie przestępstwo grozi do 10 lat więzienia.

Prokurator wystąpił z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Sąd przychylił się do wniosku i 29-latek najbliższe dwa miesiące spędzi w areszcie.