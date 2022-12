Łukaszenka twierdzi, że NATO planowało inwazję na Białoruś. „Rosja podjęła działania zapobiegawcze” [VIDEO]

REKLAMA

Białoruski przywódca Aleksandr Łukaszenka twierdzi, że NATO planowało inwazję na jego kraj. Utrzymuje, że ma na to dowody i je ujawni.

Łukaszenka w rozmowie z białoruskimi mediami oświadczył, że NATO planowało inwazję na Białoruś. Według jego słów, miało to być preludium do wojny z Rosją.

Białoruski przywódca zapowiedział, że w najbliższym czasie ujawni dowody na poparcie swoich słów. – W najbliższym czasie upublicznimy te fakty: NATO miało dojść do granicy obwodu smoleńskiego po 2020 roku, przejąć władzę w naszym kraju i rozpocząć wojnę z Rosją o Donbas – oświadczył.

Białoruski przywódca twierdził, że inwazja NATO miała się rozpocząć po buntach mieszkańców Białorusi w 2020 roku. – Pretekstem do wojny byłoby zajęcie obcych terytoriów przez Rosję. A wojna miała się rozpocząć w latach 2021-2022. Rosja podjęła działania zapobiegawcze – twierdził Łukaszenka.

