Marianna Schreiber spełniła TĘ obietnicę. „Nie ukrywam, że trochę mnie to przeraziło” [VIDEO]

Marianna Schreiber spełniła obietnicę, którą złożyła użytkownikom Twittera. Założycielka partii MAM DOŚĆ 2023 złożyła dokumenty w Wojskowym Centrum Rekrutacji.

Wszystko zaczęło się od wpisu z 8 grudnia. „Widzę, że chcecie abym wstąpiła do wojska. Jak będzie 2000 serduszek to idę. Do dzieła” – napisała Schreiber na Twitterze.

Na reakcję internautów nie trzeba było długo czekać. „Ludzie, opanujcie się… tak bardzo chcecie żeby mnie do Wojska przyjęli? Czy chcecie sprawdzić czy jestem słowna?” – pytała kilka godzin później, kiedy było już niemal 10 tys. serduszek.

Ludzie, opanujcie się… tak bardzo chcecie żeby mnie do Wojska przyjęli? Czy chcecie sprawdzić czy jestem słowna? pic.twitter.com/orpBSsWAtf — Marianna Schreiber (@MSchreiberM) December 8, 2022

Potrafimy się zjednoczyć, aby mnie wysłać do Wojska, ale brakuje tego zjednoczenia np. przy pójściu na wybory.

PS. Ja zawsze dotrzymuję obietnic” – napisała Schreiber następnego dnia, przy ponad 11 tys. polubień.

Potrafimy się zjednoczyć, aby mnie wysłać do Wojska, ale brakuje tego zjednoczenia np. przy pójściu na wybory.

PS. Ja zawsze dotrzymuję obietnic. pic.twitter.com/CZcUWC59CH — Marianna Schreiber (@MSchreiberM) December 8, 2022

Obecnie wpis ma ich już ponad 15 tys.

Jak napisała, tak zrobiła. 9 grudnia Marianna Schreiber nagrała krótki filmik spod Wojskowego Centrum Rekrutacji Warszawa – Mokotów.

– Jestem właśnie pod Wojskowym Centrum Rekrutacji. Złożyłam wniosek o powołanie do terytorialnej służby wojskowej. Wypełniłam wszystkie dokumenty – oświadczyła Schreiber.

– W styczniu dostanę informację o tym, aby udała się na testy. Pani powiedziała, że mam duże szanse, więc możecie się cieszyć – dodała.

– Ja się bardzo stresuję, ale chyba też się cieszę. Pani od razu uprzedziła, że jest 16-dniowe szkolenie w Rembertowie, które jest bardzo ciężkie. Kobiety, mężczyźni są traktowani tak samo – powiedziała.

– Nie ukrywam, że trochę mnie to przeraziło, mimo że jestem sprawna fizycznie, trenuję piłkę, to mimo wszystko zabrzmiało to dość mocno – przyznała.

– Jeżeli się dostanę, jeżeli dostanę orzeczenie, to w pierwszej połowie lutego będę odbywała 16-dniowe szkolenie, więc teraz kolejnym etapem jest spotkanie w styczniu – oświadczyła Marianna Schreiber.

Co to będzie!?😲🫡

Przyznaję: MAM LEKKI STRES, szczególnie po tym co mi Pani powiedziała na miejscu o 16 dniowym szkoleniu😄 ale dam radę i chcę🫡

Już nie mogę się doczekać stycznia💪 pic.twitter.com/O3wV8o0XOV — Marianna Schreiber (@MSchreiberM) December 9, 2022