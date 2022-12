Marokańscy kibice „świętują”. Zamieszki w Amsterdamie i Hadze [VIDEO]

REKLAMA

Policja dokonała szeregu aresztowań w stolicy kraju oraz w Hadze, gdzie świętujący zwycięstwo reprezentacji Maroka nad Portugalią w pucharze świata w piłce nożnej, wszczęli zamieszki, informują media.

Sukces marokańskiej reprezentacji, która dzięki zwycięstwu nad Portugalią została tym samym pierwszą drużyną ze swojego kontynentu, która awansowała do najlepszej czwórki piłkarskich mistrzostw świata, był hucznie „świętowany” w Niderlandach.

Młodzi kibice marokańskiej drużyny, głównie arabskiego pochodzenia, wylegli na ulice największych miast wkrótce po ostatnim gwizdku kończącym mecz, relacjonuje portal NU.

Z informacji mediów wynika, iż świąteczna i spokojna atmosfera panuje w Rotterdamie w centralnej Holandii. Zwolennicy reprezentacji Maroka są licznie obecni, niosąc m.in. flagi tego kraju.

Sytuacja wymknęła się spod kontroli w Amsterdamie i Hadze, podaje dziennik „De Telegraaf”. W stolicy kraju policja interweniowała w kilku miejscach m.in. na Mercatorplein. Stołeczna policja informuje na Twitterze, iż zatrzymano kilka osób.

