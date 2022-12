Napięta sytuacja w Kosowie. Prezydent Serbii zwróci się do sił NATO o wysłanie żołnierzy i policji [VIDEO]

REKLAMA

Prezydent Serbii Aleksandar Vuczić poinformował w sobotę, że Belgrad zwróci się do sił pokojowych NATO w Kosowie (KFOR) o możliwość wysłania tam serbskich żołnierzy i policji, dodał jednak, że nie ma „złudzeń”, iż prośba ta zostanie rozpatrzona pozytywnie.

Vuczić ogłosił swój plan podczas konferencji prasowej, po serii incydentów między władzami Kosowa a kosowskimi Serbami, którzy stanowią większość w północnej części tej byłej serbskiej prowincji.

REKLAMA

Jeżeli prezydent w istocie zwróci się do KFOR o pozwolenie na wysłanie serbskich sił do Kosowa, to będzie to pierwsza próba wykorzystania klauzuli zawartej w rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, która zakończyła wojnę na Bałkanach. Klauzula ta przewiduje, że Serbia może wysłać do 1 tys. żołnierzy, policjantów lub celników do ochrony obiektów należących do serbskiej Cerkwii Prawosławnej, jeżeli decyzja taka zostanie zaaprobowana przez dowódcę sił KFOR – wyjaśnia agencja Reutera.

Agencja przypomina, że zapis ten został uzgodniony, gdy Kosowo stanowiło jeszcze część Serbii.

W piątek szef kancelarii prezydenta Kosowa Vjosy Osmani ocenił, że Serbia zaczęła jawnie zagrażać pokojowi w regionie. Odniósł się w ten sposób do słów Petra Petkovicia, odpowiadającego w rządzie Serbii za kwestie związane z Kosowem, który poinformował, że serbskie władze rozważają wysłanie do swojej byłej prowincji tysiąca funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa.

Petković oskarżył premiera Kosowa Albina Kurtiego o okupację zamieszkiwanej przez Serbów północy Kosowa, gdy w czwartek Prisztina skierowała tam kilkuset funkcjonariuszy kosowskiej policji w odpowiedzi na napływające informacje o „incydentach”.

Kosovo* authorities continue to show force and violently discriminate the already shaken Kosovo* Serb community almost on a daily basis now, much to the detriment of EU/US-led efforts to preserve stability and create an atmosphere conducive to normalization.

Tonight, we are..

1/6 pic.twitter.com/s6fFvAPudB — Марко Ђурић (@markodjuric) December 8, 2022

…witnessing a textbook example of an attempt to reignite the Kosovo conflict.

In blatant violation of the Brussels Agreement, a monoethnic force counting hundreds of armed KPS officers has occupied the only remaining Serb-majority city in Kosovo* – North Mitrovica.

2/6 pic.twitter.com/Cl244CwShu — Марко Ђурић (@markodjuric) December 8, 2022

Earlier today, another example of such behavior stood out as being particularly offensive to many in Serbia – as the many centuries-old Kosovo-Serb wine-producing enclave of Velika Hoca, inhabited by 650 out of the fewer than 2500 Serbs remaining in…

3/6 pic.twitter.com/3SO71g29y4 — Марко Ђурић (@markodjuric) December 8, 2022

… Western Kosovo and Metohija region, was raided under a trivial pretext (the alleged "customs law violation" by a family producing wine there for generations) by Kalashnikov-armed "special KPS units", visibly abusing force in order to instill fear.

4/6 pic.twitter.com/y5icwOfqK2 — Марко Ђурић (@markodjuric) December 8, 2022

By intimidating and removing people's source of livelihood, such actions are forcing them to move from their ancient and beautiful UNESCO-protected homes.

Also, a kindergarten playground in North Kosovo* town of Leposavic had an unexpected deliberate visit…

5/6 pic.twitter.com/IZJnnSb3Nu — Марко Ђурић (@markodjuric) December 8, 2022

…by an armored machine gun vehicle armed with KPS APC while the kids were asleep.

As the Kurti government continues to apply its radical nationalistic playbook across the board, for Kosovo* Serbs, life has become a daily struggle filled with anxiety and fear for the future.

6/6 pic.twitter.com/dMsEGPJNc9 — Марко Ђурић (@markodjuric) December 8, 2022

Serbia utraciła kontrolę nad Kosowem po kampanii zbrojnej NATO w 1999 roku i odmawia uznania ogłoszonej w 2008 roku niepodległości swej byłej prowincji.