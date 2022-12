Pięć lat rządów Morawieckiego. Mentzen złożył premierowi krótkie życzenia [VIDEO]

REKLAMA

W niedzielę mija pięć lat rządów Mateusza Morawieckiego. Życzenia z tej okazji przekazał szefowi rządu warszawskiego na antenie Radia Zet prezes partii Nowa Nadzieja Sławomir Mentzen.

Mateusz Morawiecki zaczął pełnić funkcję Prezesa Rady Ministrów 11 grudnia 2017 roku, czyli równo pięć lat temu. Podczas swej wizyty w studio Radio Zet Sławomir Mentzen został zapytany o to, czego życzy premierowi z tej okazji.



Mentzen składa życzenia Morawieckiemu

– Żeby to było ostatnie pięć lat rządów Mateusza Morawieckiego i żeby za rok nie był już premierem – odpowiedział krótko i na temat Mentzen.

Prowadzący program Bogdan Rymanowski zapytał jak polityk ocenia premiera Morawieckiego, z tym, że poprosił o wymienienie w pierwszej kolejności dobrych stron szefa rządu warszawskiego.

– Łatwiej byłoby o złych – przyznał szczerze Mentzen. – Z dobrych to na pewno jest pracowity, niestety ta jego pracowitość i ten zapał idą w zupełnie innym kierunku.

– Widzimy wszyscy już od dawna, że premier skupia się w zasadzie na PR-ze i próbuje zrobić wszystko, żeby to co on robi wyglądało ładnie w mediach. Bardzo dobrze wynika to z tych ujawnionych korespondencji, natomiast wszystko czego się dotknął psuł – podkreślił polityk.

Mentzen wymienił tutaj takie rzeczy jak „obecną sytuację z KPO i Unią Europejską”, Nowy Ład, „doprowadzenie do inflacji” oraz „fatalne zarządzanie czasami z wirusem”.

