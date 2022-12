Rośnie napięcie w Kosowie. Serbowie zablokowali drogi

REKLAMA

W Kosowie rośnie napięcie, Serbowie zablokowali drogi, ustawiając na nich ciężkie pojazdy i ciężarówki, w nocy z soboty na niedzielę słychać było strzały i eksplozje, ale nie ma doniesień o rannych. W patrol misji EULEX rzucono granatem ogłuszającym – podają agencje.

Serbowie protestują po aresztowaniu w sobotę byłego serbskiego policjanta Dejana Panticia, który miał atakować państwowe budynki i wybić szyby w biurze komisji wyborczej. Pantić należy do grupy serbskich policjantów i urzędników, którzy odeszli z pracy, gdy władze Kosowa ogłosiły, że Serbowie muszą wymienić stare rejestracje samochodowe, wydane przed wojną na Bałkanach – podaje Associated Press.

2/ After an @EULEXKosovo patrol was attacked last night, EUHR @JosepBorrellF said the EU “will not tolerate the use of violent, criminal acts in the north.”

“Barricades must be removed immediately by groups of Kosovo Serbs,” Borrell said.

🎥 BIRN pic.twitter.com/TT3mYt0m7t

— Balkan Insight (@BalkanInsight) December 11, 2022