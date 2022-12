Wrogowie padną… ze śmiechu. Oto stan niemieckiej armii

REKLAMA

Niemiecka armia ma tak mało amunicji, że w razie konfliktu zbrojnego może jej starczyć na kilka dni lub nawet tylko kilka godzin walki, co potwierdza główny inspektor Bundeswehry, p. Alfons Mai.

Do Urzędu Kanclerskiego zostali zaproszeni przedstawiciele niemieckich koncernów zbrojeniowych, by omówić z politykami, w jaki sposób można by uzupełnić braki.

Nawet jeśli niemiecki rząd zdecyduje się wydać pieniądze na zakupy amunicji, to i tak z powodu wydłużonego łańcucha dostaw zamówienia nie zostaną zrealizowane szybko.

Czas dostawy broni i amunicji na całym świecie znacznie się wydłużył. Termin odbioru kluczowego do produkcji amunicji prochu strzelniczego w Europie wynosi obecnie 14 miesięcy.

Z powodu wojny na Ukrainie wiele państw chce kupować broń i amunicję. Pilnie potrzeba zwłaszcza amunicji artyleryjskiej.

Dostawy amunicji można by przyspieszyć, gdyby na dostarczenie prochu zgodziły się Chiny, które zostały jednym z potentatów w tej branży, ale Chińczycy nie spieszą się z podpisywaniem kontraktów z zachodnimi firmami, gdyż nie chcą, by zarzucono im, że pośrednio wpływają na wynik wojny na Ukrainie.

