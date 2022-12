Mentzen kontra poseł Lewicy. Ostra wymiana zdań w Polsat News [VIDEO]

REKLAMA

W „Śniadaniu Rymanowskiego w Polsat News i Interii” gościli m.in. prezes partii Nowa Nadzieja Sławomir Mentzen oraz Maciej Konieczny z partii Razem. Między politykami doszło do wymiany zdań na temat agenturalności ich środowisk politycznych.

– Pana zdaniem politycy prawicowi są bardziej podatni na inwigilację, manipulację i agenturyzację niż lewica? – dopytywał polityka Razem Bogdan Rymanowski.

– Specyficznego rodzaju prawicy, w tym momencie prawicy antyeuropejskiej, prawicy autorytarnej, prawicy, która widzi w zachodniej demokracji zagrożenie dla Polski i szuka odpowiedzi często na wschodzie – odparł Konieczny.

– Jest taki profil ideologiczny. On jest obecny także na polskiej scenie politycznej. Poseł Grzegorz Braun jest przykładem również takiej postawy – grzmiał.

W dalszej części programu do tych słów odniósł się Sławomir Mentzen. – Jest taka partia w Polsce, nazywa się Sojusz Lewicy Demokratycznej. Socjaliści zakładani za pożyczkę z Moskwy. Partia, która jest następczynią PZPR-u, czyli agentury sowieckiej w Polsce i ta partia to jest pana koalicjant. Więc jeżeli gdzieś pan tu szuka ruskich agentów, to bym się bardzo dokładnie rozejrzał w swoim najbliższym otoczeniu – skwitował prezes partii Nowa Nadzieja.

