Nie żyje znany dziennikarz z Poznania. „Zmarł nagle w nocy”

W wieku 45 lat zmarł znany dziennikarz radiowy z Poznania Bartłomiej Szambelan. Przyczyny śmierci nie są jasne. Do nagłego zgonu doszło w nocy.

Szambelan był dziennikarzem Radia RMI, korespondentem Radia Zet, współpracował także z „Faktem”, a ostatnio z Antyradiem.

Informację o jego śmierci przekazano na jego profilu facebookowym. Nic nie wiadomo o przyczynach śmierci. Bliscy podali, że Szambelan zmarł w nocy z soboty na niedzielę, nagle, podczas powrotnej podróży do kraju.

– To co zostanie po Bartku Szambelanie, to przekonanie wielu ludzi, którzy go znali i z nim współpracowali, że był człowiekiem niezwykle dobrym, życzliwym pogodnym, że można było na nim polegać, że wnosił w – nie tylko dziennikarski – pejzaż Poznania początku XXI wieku, ogromną radość i poczucie, że wiele możemy wspólnie zrobić. Trudno pogodzić się z myślą, że Bartka – człowieka bardzo młodego – nie ma już z nami ale wierzę, że jest także w pamięci tych, którzy wtedy byli odbiorcami mediów, ale przede wszystkim w pamięci ludzi, którzy wówczas tworzyli poznańskie środowisko dziennikarskie – wspomina zmarłego redakcyjny kolega Maciej Zdziarski.

Pogrzeb Szambelana odbędzie się w najbliższy wtorek 13 grudnia, o godzinie 10:00 na cmentarzu w Szamotułach.