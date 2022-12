Zaplanuj swoje podróże na cały rok

Zima za pasem, a to najlepszy okres, aby… pomyśleć o wakacjach. Kiedy jak nie teraz większość z nas ma czas, aby na dobre zaplanować przyszłoroczne podróże, zarówno te prywatne, jak i służbowe. Szczególnie, że w miesiącach poprzedzających sezon turystyczny można liczyć na bardzo atrakcyjne ceny połączeń lotniczych oraz noclegów. Jak zaplanować podróże na cały rok i to za pomocą zaledwie jednego narzędzia online? Sprawdźmy to!

Planuj swoje podróże z wyprzedzeniem!

Niezależnie od kierunku podróży jedno jest pewne: bez dobrego planu ani rusz! Ma to szczególne znaczenie jeśli zamierzamy wybrać się poza granice naszego kraju, szukając nowych ciekawych lokalizacji. Jak się bowiem okazuje, trzeba zadbać wówczas o dosłownie każdy detal. Wszystko po to, aby podróż przebiegała sprawnie, tanio i przede wszystkim bezpiecznie. Podpowiadamy, jak podejść do tego tematu i o czym pamiętać przy organizowaniu wyjazdu.

Pomysły na podróże na cały rok

Możliwości w tym zakresie jest mnóstwo i tak naprawdę w praktyce ogranicza nas jedynie nasza wyobraźnia oraz zasobność portfela. Świat stoi przed niemal każdym z nas otworem, dlatego nie ma wielkich ograniczeń jeśli chodzi o wybór kierunku podróży. W kontekście letniego urlopu od wielu już lat największą popularnością wśród naszych rodaków cieszą się takie państwa jak m.in. Dominikana, Malediwy, Grecja, Egipt czy Turcja. Osoby, które nie chcą wyjeżdżać tak daleko decydują się najczęściej na Hiszpanię, Włochy oraz przede wszystkim Chorwację. Miłośnicy dalszych podróży bardzo chętnie wybierają natomiast kraje azjatyckie, w tym w szczególności Tajlandię czy Zjednoczone Emiraty Arabskie. Coraz większym zainteresowaniem, tym bardziej po zniesieniu obowiązku wizowego, cieszą się też Stany Zjednoczone. Na uwagę zasługują bowiem tanie loty do USA z Polski, dzięki czemu sam przelot nie kosztuje nas tak dużo, jak przy standardowych ofertach.

Jak zaplanować podróże po świecie?

Kluczem do sukcesu jest zawsze przygotowanie odpowiedniego planu i to najlepiej z pewnym wyprzedzeniem. Zima jest dobrym czasem, w którym można do tego przystąpić i dokonać wszelkich rezerwacji. Można dzięki temu zaoszczędzić sporo czasu, energii oraz przede wszystkim pieniędzy, ponieważ bilety rezerwowane poza sezonem są z reguły o wiele tańsze niż w okresie wakacji lub krótko przed nim. Ponadto, można liczyć na większy wybór połączeń oraz noclegów, co przełoży się na wyższy komfort samej podróży. Zanim jednak rozpoczniemy poszukiwania trzeba dokładnie określić swoje wymagania i potrzeby, ponieważ inaczej będzie wyglądać plan podróży rodzinnej, a inaczej wyprawa w pojedynkę.

Lot i nocleg – gdzie szukać najlepszych okazji?

Wiele osób zastanawia się, w jaki sposób najlepiej zarezerwować przelot i nocleg. Świetnym rozwiązaniem będzie oczywiście skorzystanie z możliwości online, czyli specjalnych serwisów internetowych. Dla przykładu, tanie loty do USA i innych krajów można znaleźć obecnie w bardzo atrakcyjnych cenach w eSky.pl. Jeszcze korzystniej wyglądają oferty łączone w pakiety Lot+Hotel, a wszystkich rezerwacji można dokonać za pomocą zaledwie kilku kliknięć, z opcją płatności ratalnej czy odroczonej. Osoby niezdecydowane na konkretny plan podróży mogą sprawdzić zakładki City Break oraz Wakacje, gdzie znajdą gotowe propozycje urlopów. Planując podróż nie można zapomnieć o tym, aby kupić ubezpieczenie podróżne oraz ubezpieczenie rezygnacji z podróży. Wszystko po to, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa i chronić się przed skutkami niespodziewanych zdarzeń.