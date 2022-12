Ambasada RP w Paryżu zaleca w środę 14 grudnia… unikanie zgromadzeń

REKLAMA

Rzecz jasna chodzi o mundial i mecz „wysikiego ryzyka” Francja-Maroko. Ambasada RP w Paryżu wystosowała jeszcze w poniedziałek ostrzeżenie do Polaków mieszkających we Francji, zalecając unikanie zgromadzeń we francuskich miastach w związku z meczem Francja-Maroko, w środę, podczas półfinałów piłkarskiego mundialu w Katarze.

„Ostrzeżenie! Zalecamy Polakom przebywającym w większych miastach #Francja szczególną ostrożność podczas meczu #FIFAWorldCup2022 w środę 14.12. Prosimy o unikanie zgromadzeń na ulicach i bezwzględne stosowanie się do poleceń służb porządkowych” – napisała ambasada RP na Twitterze.

Francuskie media informują, że około 2 tys. policjantów będzie pilnować porządku w Paryżu w środę wieczorem przed półfinałowym meczem Francuzów z Marokańczykami na mundialu. Podobnie jest i w innych miastach.

W sobotę, po wygranym meczu Maroko z Portugalią na ulicach Paryża marokańscy kibice hucznie świętowali zwycięstwo swojej drużyny. Na Polach Elizejskich doszło do starć z policją. Zatrzymano około 90 osób naruszających porządek i uczestniczących w bójkach.

Wcześniej podobne wybuchy „radości” miały miejsce w Belgii i Holandii. W przypadku meczu z Francja, niezależnie od wyniku, incydenty są raczej łatwo przewidywalne.

