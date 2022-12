Nielegalni imigranci zawracani do Polski. Media: To dopiero początek

REKLAMA

53 cudzoziemców, w tym 76, którzy przekroczyli granicę nielegalnie z Białorusi, odesłały nam państwa UE. To dopiero początek – informuje wtorkowa „Rzeczpospolita".

Jak czytamy w „Rz”, „od sierpnia kraje Europy, powołując się na rozporządzenie Dublin III, zwracają Polsce nielegalnych imigrantów, którzy przekroczyli granicę przez nasz kraj i tych, którzy złożyli u nas wnioski o azyl, lecz uciekli do Europy, nie czekając na rozstrzygnięcie”.

REKLAMA

„Dla Polski będzie to oznaczać przyjęcie kilkunastu tysięcy osób, które, by nie być deportowanymi do kraju pochodzenia, składają wniosek o azyl w Polsce, choć tego nie chcą” – napisano.

Mec. Maria Poszytek, współpracująca z Helsińską Fundacją Praw Człowiek powiedziała „Rz”, że „zasady regulujące to, które państwo członkowskie jest odpowiedzialne za rozpoznanie wniosku, są oderwane od tego, w jakim kraju docelowo osoba poszukująca ochrony międzynarodowej chciałaby się osiedlić”.