Sośnierz OSTRO: Nie opłaca się wyprzedawać niepodległości, żeby dostać zapomogę od wujka Niemca [VIDEO]

– Nie opłaca się wyprzedawać polskiej niepodległości po to, żeby dostać jakąś tam zapomogę od wujka Niemca – mówił, w telewizji wPolsce, poseł Konfederacji Dobromir Sośnierz.

Przedstawiciel partii Wolnościowcy i Konfederacji, Dobromir Sośnierz, był gościem Macieja Wolnego w telewizji wPolsce. Polityk skomentował m.in. trwający serial wokół środków z KPO.

Redaktor prowadzący rozmowę przytoczył nieoficjalne ustalenia dziennikarki Polskiego Radia Beaty Płomeckiej, że „Komisja Europejska podpisała ustalenia operacyjne dla polskiego Krajowego Planu Odbudowy”. Informację tę przekazał później także minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

– Z jednej strony to informacje dobre, z drugiej strony pytanie: jaki będzie finał? Czy rzeczywiście na pierwszy rzut oka te pozytywne informacje dają nadzieję, że rzeczywiście te środki do Polski wpłyną? Czy na razie nie powinniśmy nawet chłodzić tego szampana dotyczącego środków z KPO? – zapytał Wolny.

Pieniądze niewarte ustępstw

– Ja już przyznam, że nie mam nerwów i cierpliwości do tego serialu z tym KPO i nawet się specjalnie staram tego nie śledzić – powiedział Sośnierz.

– Ja od początku mówiłem, że te pieniądze nie są warte tych ustępstw, które my robimy i nie należy do nich przywiązywać aż takiej wagi – przypomniał polityk.

Przedstawiciel Konfederacji podkreślił, że „jeśli już się zobowiązaliśmy do tych wszystkich głupich rzeczy, które w zamian robimy, to już lepiej, żebyśmy dostali kasę niż żebyśmy to zrobili za frajer znowu”. Dodał jednak, iż „lepiej było się nie zobowiązywać do tych kamieni milowych i nie brać tych pieniędzy”.

– To nie są pieniądze, które spowodują, że będziemy tutaj krajem mlekiem i miodem płynącym, jak żadne w ogóle pieniądze tego nie są w stanie zrobić – podkreślił i zaznaczył, że „bogactwo bierze się z oszczędności i pracy, a nie transferów pieniężnych”.

„Nie opłaca się…”

– Generalnie nie opłaca się to. Nie opłaca się realizować kamieni milowych w postaci jakichś tam progów zwalniających na autostradach, jakichś płatnych dróg ekspresowych. Nie opłaca się tego robić, żeby dostać jakieś tam pieniądze z Unii – powiedział Sośnierz.

– Nie opłaca się wyprzedawać polskiej niepodległości po to, żeby dostać jakąś tam zapomogę od wujka Niemca – podkreślił. – Nie opłaca się dawać Unii kompetencji nakładania unijnych podatków tylko po to, żeby raz na jakiś czas dostać jakiś zastrzyk pieniędzy.

Na koniec tego fragmentu polityk Konfederacji dodał, że „mamy wytarte kolana od klęczenia na tym klęczniku, że już naprawdę wszystkiego się odechciało”.