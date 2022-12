Azylanci wracają do nas! Najwięcej przekazały Polsce Niemcy

REKLAMA

W tym roku do Polski przekazano z innych państw Unii Europejskiej 471 cudzoziemców. To głównie osoby, które złożyły wnioski o ochronę międzynarodową na terytorium Polski, a potem wbrew przepisom wyjechały do innych państw – podała Straż Graniczna.

Do Polski z państw UE przekazywani są cudzoziemcy, którzy m.in. nadużyli procedury uchodźczej. Z danych Straży Granicznej wynika, że państwa UE zgłosiły w tym roku do przekazania Polsce 1124 cudzoziemców, a przekazano ich 471. „To głównie osoby, które złożyły wnioski o ochronę międzynarodową na terytorium Polski, a potem wbrew przepisom wyjechały do innych państw” – napisała na Twitterze w środę Straż Graniczna.

REKLAMA

SG dodała, że najwięcej cudzoziemców przekazały Polsce Niemcy – 300. „Wśród przekazanych jest m.in. 98 obywateli Iraku” – wyjaśniła SG.

W ostatnim czasie w placówce SG w Zgorzelcu funkcjonariusze przyjęli czworo obywateli Iraku (rodzice oraz dwoje dzieci). Cudzoziemcy zostali zatrzymani na terenie Niemiec za nielegalny pobyt, a że wcześniej starali się o ochronę międzynarodową w Polsce, zgodnie z przepisami zostali przekazani przez służby niemieckie do naszego kraju.

Obywatele Iraku przybyli na podstawie wiz turystycznych na Białoruś, jednak w planach od samego początku mieli zamiar przedostania się przez Polskę do Niemiec. „W październiku 2021 roku z Białorusi do Polski dostali się nielegalnie, nie posiadając przy sobie żadnych dokumentów. Po przekroczeniu granicy zostali zatrzymani przez Straż Graniczną, a następnie skierowani do strzeżonego ośrodka, gdzie złożyli wioski o udzielenie ochrony międzynarodowej. Następnie po zwolnieniu ich z ośrodka, nie czekając na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, natychmiast udali się do Niemiec” – podała SG.

Dodała, że w Niemczech obywatele ci złożyli kolejne wnioski o azyl. „Z uwagi na wyjazd cudzoziemców z Polski Szef Urzędu ds. Cudzoziemców umorzył prowadzone wobec nich postępowania. Obywatele Iraku nie otrzymali azylu na terytorium Niemiec, dlatego aby uniknąć powrotu do Iraku, po przekazaniu ich Straży Granicznej złożyli oświadczenia o chęci dalszego ubiegania się o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium Polski” – poinformowała SG.

Cudzoziemcom wydane zostały kolejny raz Tymczasowe Zaświadczenia Tożsamości Cudzoziemca, które uprawniają do legalnego pobytu w Polsce, jednak nie uprawniają ich do swobodnego podróżowania po krajach Unii Europejskiej.

Cudzoziemcy poinformowani zostali także, że do czasu wydania wobec nich decyzji w sprawie udzielania ochrony międzynarodowej mogą zamieszkać w ośrodku dla cudzoziemców powadzonym przez Urząd do Spraw Cudzoziemców w Białej Podlaskiej.

Przekazywanie cudzoziemców, którzy złożyli w Polsce wnioski o ochronę międzynarodową lub przekroczyli granicę nielegalnie i udali się z Polski do innego państwa UE, odbywa się na podstawie Rozporządzenia Dublin III. Strona polska zwróciła się do państw członkowskich o wstrzymanie przekazań w okresie 28 lutego – 31 lipca w związku z wojną na Ukrainie. Wznowiono je 1 sierpnia.

(PAP)