Finansowe wsparcie dla Ukraińców z polskich kieszeni. Braun OSTRO do „rządu zjednoczonej łże-prawicy” [VIDEO]

Z mównicy sejmowej poseł Konfederacji Grzegorz Braun, powołując się na słowa jednego z posłów formacji rządzącej, dopytywał, ile kosztuje Polaków „utrzymywanie drugiego narodu”.

– Szczęść Boże rodacy i ratuj się, kto może, kiedy rząd zjednoczonej łże-prawicy wydaje, rozdaje i trwoni nasze pieniądze. Jeden z waszych posłów, konkretnie pan Piotr Kaleta, na falach rozgłośni radia, jednego z centralnych ośrodków dezinformacyjnych, ogłosił parę tygodni temu, cytuję „mamy na utrzymaniu drugi naród” – przypomniał Grzegorz Braun.

Poseł Konfederacji wskazał, że nie wiadomo, ile pieniędzy z kieszeni polskich podatników na ten cel idzie.

– Szukałem w waszym budżecie takiej zakładki, gdzie to będzie, wydatki na utrzymanie drugiego narodu – nie ma takiego działu – powiedział.

– Bardzo proszę na piśmie, ile to do tej pory kosztowało? Jakie są prognozy? Zarówno te wydatki, to rozdawnictwo na to, żeby zabezpieczyć przesiedleńców, zwanych przez was uchodźcami, jak i wydatki na to, żeby wspierać wysiłek zbrojny sąsiedniego państwa. Bardzo proszę o taki rachunek, ile winien, ile ma, ile to kosztowało i ile to będzie kosztowało Polaków, utrzymywać drugi naród – zakończył polityk Konfederacji.