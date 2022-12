Kto nami rządzi? Braun: Od czasu Hansa Franka, Morawiecki jest postacią najbardziej zasłużoną dla realizacji niemieckiego konceptu [VIDEO]

REKLAMA

Czy Mateusz Morawiecki sprzyja Niemcom? O tym w programie pt. „Kto nami rządzi?” rozmawiali redaktor naczelny „Najwyższego Czasu!” Tomasz Sommer oraz poseł Konfederacji Grzegorz Braun.

Działania premiera Mateusza Morawieckiego wobec Unii Europejskiej, zdominowanej przez Niemcy, można zdefiniować krótko: całkowite poddaństwo. Morawiecki przyjmuje i wykonuje wszystkie rozkazy, jakie przychodzą do niego z Berlina, udając jednocześnie, że prowadzi z UE wojnę w obszarze sprawiedliwości i generalnie to nie odda żadnego guzika.

Niemcy jednocześnie chcą z UE zrobić państwo federalne, w którym mieliby przewodzić. Polska miałaby w tym całym układzie niewiele do gadania.

Czy właśnie w tym kierunku wszystko zmierza? O tym na kanale Sommer 12 dyskutowali Sommer i Braun.

– Morawiecki chce przeobrazić Polskę – w sensie strukturalnym, ustrojowym – w organizm, który mieliśmy za czasów niemieckiego panowania, czyli Generalną Gubernię – stawia tezę Sommer, którą rozszerza poseł Braun.

– To wersja planu niemieckiej gospodarki wielkiego obszaru z Mitteleuropą (Europa Środkowa – red.) jako rynkiem zbytu i rezerwuarem siły roboczej. To koncepcja wypracowana przez państwowców niemieckich, pruskich jeszcze, na początku XX wieku. Generalne Gubernatorstwo, zainstalowane przez narodowych socjalistów niemieckich na naszym terytorium, było niewątpliwie realizacją tej koncepcji – podkreślił Braun.

Sommer zauważył, że „ten proces się dzieje”. – Sikorski mówił, że Polacy robią łaskę Amerykanom, ale premier Morawiecki robi generalnie łaskę Niemcom. Co Niemcy zaproponują, to on się natychmiast zgadza. Ubiera to wprawdzie w formę werbalnego sprzeciwu, ale mimo werbalnego sprzeciwu fakt polityczny jest już postanowiony – podkreśla.

– Morawiecki, w ostatnich latach, ile razy jechał do Brukseli, to – poza polem widzenia kamer i polskiej opinii publicznej – kiwał głową, przyjmował dyktat brukselski, groteskowy i dramatyczny jednocześnie w wymiarze podatków eurokołchozowych. Poważne sumy już w tym roku odprowadzamy, a to jest dopiero pierwsze słowo w polityce budowy państwa federalnego eurokołchozu pod egidą Niemiec – wtrącił poseł Konfederacji.

– Od czasu Hansa Franka, który rezydował na Wawelu (to on objął urząd gubernatora Generalnego Gubernatorstwa – red.), Mateusz Morawiecki jest postacią najbardziej zasłużoną dla realizacji niemieckiego konceptu podnoszenia ich suwerenności do poziomu mocarstwowości na kierunku środkowo-europejskim – uważa Braun.

Cała dyskusja do obejrzenia poniżej. Więcej o projekcie potocznie nazwanym „Generalna Gubernia Plus” można także przeczytać w najnowszym numerze „Najwyższego Czasu!”. Wydanie papierowe dostępne w salonach prasowych, a elektroniczne w Bibliotece Wolności pod tym linkiem.