Nie żyje słynny kolarz. Tajemnicze okoliczności zgonu

REKLAMA

Nie żyje legenda francuskiego kolarstwa. Walter Beneteau został znaleziony martwy w hotelu na Bali.

O śmierci Beneteau jako pierwszy poinformował francuski dziennik sportowy „L’Equipe”. Kolarz został znaleziony martwy w jednym z hoteli na Bali 11 grudnia.

REKLAMA

Beneteau w swojej karierze wielokrotnie startował w największych światowych imprezach kolarskich. Siedmiokrotnie uczestniczył w Tour de France – w latach 2000-2007. Francuz specjalizował się w rajdach sprinterskich. Życiowy wynik osiągnął w 2006 roku, gdy został sklasyfikowany na 23. miejscu La Grande Boucle. Był też zwycięzcą dwudniowego cyklu Boucles de l’Aulne.

Walter Beneteau, co prawda od dłuższego czasu nie był już czynnym kolarzem, jednak nadal był związany zawodowo tą dyscypliną, ostatnio jako PR-owiec. W ostatnich latach pracował dla zespołów B&B Hotels i TotalEnergies.

Sportowca pożegnał Francuski Związek Zawodowych Kolarzy. „Z wielkim smutkiem dowiadujemy się o śmierci naszego przyjaciela i byłego mistrza Waltera Beneteau w wieku 50 lat. Szczere kondolencje dla jego rodziny i bliskich” – napisano na Twitterze.

C est avec une grande tristesse que nous apprenons le décès de notre ami et ancien champion Walter Beneteau a l âge de 50 ans. Sincères condoléances à sa famille et ses proches . RIP Wawa 🙏 pic.twitter.com/r2ZfSgrqW8

— UNCP (@ContactUncp) December 11, 2022