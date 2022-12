Artur Dziambor „prostuje” kłamstwa PiS o podatkach [VIDEO]

REKLAMA

PiS chwali się wszem i wobec, że rzekomo obniżył podatki. Rządową narrację z mównicy sejmowej „wyprostował” Artur Dziambor z Konfederacji.

– Pan poseł pozwolił sobie powiedzieć: obniżyliśmy podatki. Słyszałem to z ust posła PiS-u. Jest to fascynujące zdanie, bo rzeczywiście PIT został obniżony do 12%, ale wy tak naprawdę podwyższyliście albo stworzyliście czterdzieści kilka następnych – podkreślił prezes partii Wolnościowcy, współtworzącej Konfederację Wolność i Niepodległość.

REKLAMA

– I oczywiście ten jeden jedyny podatek faktycznie obniżyliście, natomiast cała reszta to jest wasze dzieło, wasze gigantyczne dzieło – mówił poseł.

Wskazał także, że podniesienie kwoty wolnej od podatku w wersji PiS-owskiej w rzeczywistości nie wygląda tak dobrze, jak próbowano to przedstawiać.

– Wy kwotę wolną zlikwidowaliście, wy stworzyliście sytuację, w której istnieje składka zdrowotna, jest płacona i to sprawia, że kwota wolna w ogóle nie istnieje. Wy nominalnie podwyższyliście kwotę wolną, ale składka zdrowotna sprawia, że podatki i obciążenia podatkowe są de facto większe – kontynuował na mównicy sejmowej Dziambor.

– Powiem więcej: wy tak bardzo nie wiedzieliście, co robiliście… Przecież w zeszłym roku – niecały rok temu, bo to było w styczniu – mieliśmy tutaj gigantyczny popłoch, ponieważ posłowie PiS, którzy zagłosowali za Nowym Ładem, zorientowali się, że dostali okrojone pensje, bo wpadli w tę dziurę, którą wymyśliliście, objęło ich to wyższe opodatkowanie. Trzeba było szybko coś zmienić, szybko to naprawić – przypominał.

Na koniec wypowiedzi odniósł się jeszcze do najnowszego pomysłu PiS-u, czyli dorzuceniu z publicznych pieniędzy aż 700 mln zł rocznie więcej na media rządowe, oficjalnie nazywane publicznymi.

– Do tego dochodzi pana autorski pomysł o dodatkowych 700 mln zł dla TVP. Propaganda kosztuje i ja to wiem, widzę to. Oglądam to wasze TVP. Jest mi niedobrze za każdym razem, kiedy to włączam. Mam nadzieję, że odejdziecie i TVP będzie można kiedyś rzeczywiście oddać ludziom albo sprywatyzować. A budżet, np. jeśli chodzi o środki na leczenie chorób rzadkich, leży i kwiczy. Hańbą jest, panie pośle, że pan w ogóle wpadł taki pomysł, żeby dać TVP więcej pieniędzy – podsumował Dziambor z Konfederacji.

W debacie budżetowej reprezentant PiSu stwierdził, że PiS obniża podatki. Wyprostowałem 😀 pic.twitter.com/N0sl0Tf7iZ — Artur E. Dziambor (@ArturDziambor) December 13, 2022