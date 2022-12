Brutalne zamieszki we Francji. Starcia z policją i bitwa między kibicami. Nie żyje 14-latek [VIDEO]

REKLAMA

Po porażce Maroka w półfinale mistrzostw świata w piłce nożnej w kilku europejskich miastach wybuchły zamieszki. Na południu Francji w Montpellier 14-latek zginął wskutek potrącenia przez samochód. Według doniesień lokalnych mediów grupa osób próbowała usunąć francuską flagę z okna samochodu, w tym momencie kierowca przyspieszył i potrącił nastolatka.

Kierowca uciekł, a pojazd został znaleziony w pobliżu miejsca wypadku – poinformowały lokalne władze, które cytuje agencja AFP. Nastolatek został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł wkrótce po udzieleniu pomocy medycznej.

„Szybko postępuje policyjne śledztwo pod kierunkiem prokuratury” – poinformowano w komunikacie lokalnej prefektury. Film pokazujący zajście został udostępniony w mediach społecznościowych. Na innym z udostępnionych nagrań widzimy bitwę na race i fajerwerki między kibicami Francji i Maroka.

Mass riots broke out in #France

Moroccan fans, upset by the defeat of their national team, began to destroy everything in their path. The police are forced to use special means.

In Montpellier, the fans tried to rip the French flag from the car. The result is in the last video. pic.twitter.com/aE1ZH45S5m

— NEXTA (@nexta_tv) December 15, 2022