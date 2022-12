Eksplozja w Komendzie Głównej Policji. Nieoficjalnie: Użyto granatnika przeciwpancernego

REKLAMA

„Rzeczpospolita” potwierdziła doniesienia w sprawie eksplozji w Komendzie Głównej Policji. Według informacji dziennika w środę przed godz. 8 rano miało dojść do wybuchu pocisku z granatnika przeciwpancernego.

Pocisk uderzył w łazienkę przy gabinecie komendanta głównego, w efekcie czego piętro niżej spadł sufit – podała „Rz”. Wcześniej rzecznik Komendanta Głównego Policji insp. Mariusz Ciarka przekazał PAP, że do uszkodzenia stropu doszło w „pomieszczeniu służby ochronnej”.

– Jest to pomieszczenie niejawne, w którym znajdują się urządzenia związane z zapewnieniem ochrony obiektów KGP, dlatego nie możemy udzielać żadnych informacji – poinformował Ciarka.

Do zdarzenia doszło tuż przed odprawą komendantów z gen. Jarosławem Szymczykiem. W jaki sposób? Tego oficjalnie nie wiadomo, jednak według nieoficjalnych doniesień mediów „na terenie Komendy Głównej Policji użyto granatnika przeciwpancernego, które kupiła policja dla antyterrorystów”. Taką wersję wydarzeń miało potwierdzić „Rz” kilka źródeł.

Nie jest jasne także, kto i dlaczego użył wspomnianego granatnika. Jedna z możliwości jest taka, że był to ktoś wewnątrz budynku, druga mówi zaś o zewnętrznym pochodzeniu wystrzału.

W środę Radio ZET poinformowało, że obrażenia odniosła jedna osoba. Jednak według informacji podanych przez „Rz” ranne miały zostać dwie osoby, „w tym sam komendant”.

Mimo, że do zdarzenia doszło już ponad dobę temu, ciągle niewiele wiadomo na jego temat. Sprawą zajmować się mają Biuro Kryminalne KGP, a także policyjni pirotechnicy. Zdaniem źródeł „Rz”, „próbują to zamieść pod dywan i we własnym zakresie »wyjaśniają«”.