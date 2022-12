Kiedy opłaty za wjazd do centrum Warszawy? Policja zakończyła już testy systemu rozpoznawania rejestracji

REKLAMA

Policja w Warszawie zakończyła testowanie systemu automatycznie rozpoznającego tablice rejestracyjne samochodów. Baza danych umożliwiać będzie wyszukiwanie rejestracji już po fragmencie numeru. Prawodpodobnie jest to pierwszy krok do wprowadzenia, wzorem Londynu, opłat za wjazd do centrum Warszawy.

System ANPRS ma trafić do służby w Warszawie już w przyszłym roku. Dzięki nowemu systemowi policjanci służb kryminalnych będą mogli skuteczniej zwalczać przestępczość zorganizowaną czy kradzieże samochodów – twierdzi rzecznik stołecznej policji.

W ramach projektu policja kupiła dwa samochody, w których zainstalowano ten system. Policja posiada też zestaw przenośny, który może sprawdzać wszystkie pojazdy przejeżdżające w danym miejscu. dane pozyskiwane są z różnych źródeł: kamer monitoringu miejskiego m. st. Warszawy, kamer własnych KSP, kamer zestawu nomadycznego czy kamer mobilnych platform szkoleniowych.

„Każdy upoważniony użytkownik systemu może dokonywać zapytań do bazy danych, podając np. fragment lub całość numeru rejestracyjnego pojazdu” – czytamy w komunikacie służb.

System automatycznie rozpoznający tablice rejestracyjne samochodów może być także wykorzystany do wprowadzenia opłat za wjazd samochodów do centrum miast. Takie rozwiazanie funkcjonuje już w np. w Londynie (opłata za wjazd samochodu osobowego wynosi tam 11,5 funtów dziennie).

Czy to kolejny parapododatek, którego mogą się spodziewać w przyszłym roku polscy kierowcy?